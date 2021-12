Die letzte gedruckte Tageszeitung aus Erfurt

Zum letzten Mal wurden in der Nacht zum Dienstag die Tageszeitungen von Funke Medien in Thüringen im Erfurter Druckzentrum gedruckt. Auf verschlungenen Transportketten verlassen die Zeitungen die computergesteuerte Rotation in Richtung Versandhalle.

Foto: Sascha Fromm