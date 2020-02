Goodvenience aus Magdala: Wenn Kraftbrühe zum Gourmeterlebnis wird

Markus Herrmann kocht an Produktionstagen bei J.Kinski. „Es kann schon mal bis zu 60 Grad warm werden in der Küche.“

Unter den Fans mobiler Garküchen ist der Name J.Kinski überall in Europas Metropolen ein Begriff. Doch kaum jemand weiß, dass das Unternehmen seinen Siegeszug von Magdala bei Weimar aus angetreten hat und dort gerade eine Produktionslinie für Knochen- und Gemüsebrühen in Bio-Qualität etabliert hat. Vor wenigen Tagen hat Jörg Kinski, der zusammen mit seiner Frau Yvonne eigens dafür die Goodvenience GmbH gegründet hat, Thüringen zum ersten Mal bei der Biofach, einer internationalen Messe für Bioprodukte, in Nürnberg vertreten – als eines von 15 Unternehmen aus dem Freistaat. Dort schlugen vor allem Kinskis vegane und vegetarische Brühen ein: „Wir haben sogar einen Großauftrag aus Bahrain bekommen“, sagt der 40-Jährige.

Erst Streetfood, dann Kraftbrühe

Die Hinwendung zu Brühen hat eine kleine Vorgeschichte: Yvonne und Jörg Kinski kommen

Unternehmer Jörg Kinski steht selbst am Topf und kocht aus Hühnerhälften die Little Hot Chilli Hühnerbrühe. Die ehemaligen Legehennen erfahren dadurch eine Zweitnutzung. Foto: Nicky Hellfritzsch / J.Kinski

beide aus der Gastronomie, betrieben in Jena das J.Kinski. „Alles fing mit der Frage an, wie wir leben und uns ernähren wollen“, erzählt der Firmenchef. Schnell seien er und seine Frau auf biologisch erzeugte Lebensmittel gekommen und darauf, dass Tiere Respekt verdienen und ein Recht auf ein gutes Leben haben. „Da hab ich angefangen, selbst zu kochen und auf Fertigprodukte zu verzichten.“ Zunächst starteten die Kinskis mit sogenanntem Streetfood – wie eingangs beschrieben mit großem Erfolg. Produktionsstätte war und ist die ehemalige Eisdiele in Magdala, die sie – frisch saniert – anmieteten. Ihre dort vorproduzierten Sandwiches waren selbst in Frankreich und der Schweiz ein Renner. „Doch dann hat unsere Tochter alles auf den Kopf gestellt“, sagt Jörg Kinski, der dem Nachwuchs zuliebe einfach nicht mehr so oft unterwegs sein wollte.

Kinski verkaufte sein Streetfood-Geschäft und begann, weil ihn ein Freund dazu animiert hatte, mit der Produktion von Kraftbrühen. Rezeptideen waren schnell gefunden. Doch es sollte ein ganzes Jahr dauern, bis der Betrieb alle Genehmigungs- und Zertifizierungsverfahren durchlaufen hatte.

120 pro Tag werden online verkauft

Yvonne Kinski holt die fertig eingekochten Brühen zum Abkühlen heraus. Foto: Nicky Hellfritzsch / J.Kinski

Inzwischen werden die verzehrfertigen Brühen im Online-Shop vertrieben. Bis zu 120 Flaschen pro Tag gehen allein übers Internet über den Ladentisch. Außerdem sind sie bei verschieden Händlern wie Alnatura, Bio Company, Dennree und Biomare gelistet und bei einigen kleinen Läden erhältlich. Produziert wird an zehn Tagen im Monat, denn die Firma besteht gerade mal aus drei Mitarbeitern: Neben Jörg und Yvonne Kinski steht nur noch Koch Markus Herrmann mit in der Küche. Gekocht werden zehn verschiedene Brühen: von der klassischen Rinderknochenbrühe über Fischbrühe bis zur Seegras-Pilz-Brühe. „Mit den Brühen kann man ganz schnell leckere Suppen zaubern“, sagt der 40-jährige Unternehmer. Besonderen Wert legt er auf die Zutaten. Ihm reicht das Biosiegel der EU nicht, er will noch mehr Qualität und eine bessere Tierhaltung als Grundlage für seine Brühen. „Denn diesen Unterschied schmeckt man“, ist er überzeugt. Daher hat er sich Produzenten gesucht, die die meisten seiner Zutaten in Demeter-Qualität produzieren.

Kinskis Traum vom nachhaltigen Produzieren

Für ein Schwein bedeutet das, dass es im Sommer draußen gehalten wird und viel mehr Auslauf hat als ein Bio-Schwein. „Im Winter stehen die Tiere auf Stroh und können sich im Stall frei bewegen. Spaltenböden gibt es nicht.“ Er habe sich das alles selbst angesehen. Jörg Kinski träumt davon, in Zukunft eine nachhaltige Produktionslinie zu betreiben, die jeglichen Abfall weiterverwertet, zuerst als Rohstoff für eine eigene Biogasanlage, später kompostiert als Blumenerde. Das Unternehmen möchte bis zum Ende des Jahres schwarze Zahlen schreiben und bis 2025 kohlendioxid-neutral produzieren. Jörg Kinskis Motivation? „Ich will etwas tun, was ich gern mache - und das, ohne unseren Planeten zu zerstören.“