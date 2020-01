Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Häppchen statt Prospekte - Wie Thüringen auf der Grünen Woche wirbt

Ein Duft von Bier und Äpfeln steigt den Gästen in die Nase. Er kommt aus einem Kochtopf in einer Ecke des Thüringer Gemeinschaftsstandes auf der Grünen Woche in Berlin. Hier zeigen Lebensmittelhersteller aus aller Welt ihr Können – und Regionen werben um Gäste. Von etwa 400.000 Besuchern pro Jahr möchte fast jeder Aussteller ein Stück abhaben. Thüringen hat in diesem Jahr den Schwerpunkt auf den Ilm-Kreis gelegt.

Der blubbernde Kochtopf gehört Tanya Harding aus Arnstadt. Die Gastronomin und Köchin hat sich zum Ziel gesetzt, auch einheimische und exotische Gerichte mit heimischen Zutaten herzustellen. Auf der Theke duftet eine Schale mit sehr amerikanisch fluffigen Pancakes vor sich hin. „Alle Zutaten aus Thüringen“, sagt sie. „Die Suppe ist fast wie ein Reste-Essen, das ich verfeinert habe“, sagt die gebürtige Kanadierin, die einst der Liebe wegen nach Thüringen übersiedelte. Und ihr Restaurant? „Da muss diese Woche mein Team die Stellung halten.“ Ilm-Kreis und Südharz/Kyffhäuser auch als Reiseziel attraktiv Thüringen sei „nicht nur Bier und Bratwurst“. Also hat sie eine Thüringer Variante der spanischen Chorizo-Wurst hergestellt. „Es gibt hier die beste Wurst der Welt. Da muss das doch möglich sein“, sagt sie, verrührt das Brot in der Suppe und schüttet Apfelwein hinein. „Von heimischen Streuobstwiesen!“ Später kocht sie auf der Bühne, mit Moderation und Mikrofon. Direkt neben ihr gibt es alles aus Schafsmilch, was man sich vorstellen kann – vom Eis bis zum Hartkäse, der sich vor der italienischen Konkurrenz nicht zu verstecken braucht. Den gibt es auch im Hofladen der Schafkäserei Ziegenried, direkt am Radweg an der Gera. Dort können auch Urlauber Station machen. Dass Touristen dann noch von einer verkleinerten Variante des Kickelhahn-Turms eine Rutschpartie hinunter aufs Messeparkett machen können, bringt Aufmerksamkeit. Man kommt ins Gespräch – und kann ganz nebenher für das Reiseziel Ilm-Kreis werben, das bis in den Thüringer Wald hineinreicht. Wo noch vor fünf Jahren Mitarbeiter des Landratsamts mit hängenden Schultern hinter Prospekthaufen sitzen mussten, ist man heute aktiver geworden. Über Essen und Trinken ins Gespräch kommen Das hat man auch anderswo erkannt: Marco Wohlenberg vertritt die Region Südharz-Kyffhäuser, die den Kyffhäuserkreis und den Landkreis Nordhausen umfasst. Aus einem Mini-Wohnwagen heraus werden Kuchen und Likör gereicht. „Es ist einfach zu trocken, wenn man nur Broschüren hat. So kann man über Essen und Trinken mit Leuten ins Gespräch kommen und ihnen eine Reise empfehlen“, sagt er. 60 Produkte gibt es über die Woche verteilt aus der Region – vom Nordhäuser Brand bis hin zum frischen Kuchen. Auch eine Landcafé-Broschüre haben die Nordthüringer dabei. „Die läuft in Thüringen richtig gut.“ Man erfahre hier Dinge, die sonst nur Einheimische wüssten. Das ist Thema eines Landcafé-Tages. Einen Sole-Tag mit Bad Frankenhausen gibt es ebenfalls. „Das Konzept, mit einer Art kleinem Hofladen aufzutreten, haben wir schon 2019 ausprobiert“, sagt Wohlenberg. In diesem Jahr hat man zusätzlich den Mini-Wohnwagen aus dem Hut gezaubert. Nur Minuten später hat er während des kurzen Gesprächs eine Gruppe mit Brandenburg-T-Shirts mit ein paar Prospekten in Stofftüten ausgestattet – und sie mit einem Glas Johannisbeer-Likör angewärmt.