Die Schonfrist für ältere Fahrstühle läuft ab: Bis zum Jahresende müssen auch sie mit einem Zweiwege-Kommunikationssystem nachgerüstet werden.

„Das bedeutet, dass neben dem Alarmknopf eine Sprechverbindung zu einer Kontaktperson eingerichtet werden muss, damit ein steckengebliebener Aufzugsnutzer erfährt, wann mit Hilfe zu rechnen ist", bestätigt Christian Seibert vom TÜV Thüringen.

Der prüft regelmäßig die rund 10.000 Aufzugsanlagen in Thüringen und weist die Ergebnisse dieser Überprüfungen jährlich im Anlagensicherheitsreport aus. „Gerade bei den Aufzügen müssen sich alle Nutzer auf das einwandfreie Funktionieren verlassen können", sagt Seibert. Denn die Fahrstühle würden von Kindern ebenso benutzt wie von Senioren und Menschen im Rollstuhl.

Zwar sei die Zahl der Aufzugsanlagen, an denen man Mängel feststellte gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen, so Seibert. Dennoch stellten die Sachverständigen des TÜV am mehr als zwei Drittel der geprüften Anlagen Mängel fest.

Defekte Notrufe führen zur Stilllegung

Jeder achte geprüfte Lift wies demnach sogar sicherheitserhebliche oder gefährliche Mängel auf. „Das führt dann zur zwischenzeitlichen Stilllegung der Anlage, bis der Mangel behoben ist und dies erneut überprüft wurde", so Seibert. Zu solchen Mängeln gehören etwa defekte Notrufe, Störungen bei der Notrufweiterleitung an die Zentrale oder nicht funktionstüchtige Fanganlagen oder beschädigte Umlenkrollen.

Während die Zahl der festgestellten Fahrstühle mit geringfügigen Mängeln binnen Jahresfrist um 3,6 Prozent auf 55,7 Prozent gesunken ist, bescheinigten die Experten jedem dritten Aufzug im Freistaat eine Freiheit von Mängeln.

In der aktuelle Corona-Pandemie habe man die eine oder andere Prüfung von Anlagen verschieben müssen, weil ein Pflegeheim gerade unter Quarantäne stand oder ein Krankenhaus zeitlich befristet gesperrt war. „Letztlich haben wir aber alle vorgeschriebenen Prüfungen durchführen können", bestätigte Seibert. Dafür habe man eine eigenes Infektionsschutzkonzept erarbeitet und die Mitarbeiter mit hochwertigen Schutzmasken ausgerüstet.

Bei der Überprüfung der Dampf- und Druckanlagen stellten die Experten des TÜV Thüringen einen leichten Rückgang bei der Zahl der mängelfreien Anlagen fest. „Dennoch war mit 70,7 Prozent der geprüften Systeme das Gros ohne Mängel", sagt Jörg Schöpe. Die Betreiber wüssten um das enorme Gefährdungspotenzial derartiger Anlagen und würden diese daher regelmäßig pflegen und warten.

Cyber-Sicherheit zunehmend im Fokus

Allerdings wiesen 5,6 Prozent der geprüften Anlagen erhebliche oder gefährliche Mängel auf, etwa Risse in Behälterwänden, Korrosion oder Schweißnahtfehler. Da immer mehr Anlagenbetreiber die Möglichkeit nutzen, ihre Systeme aus der Ferne über das Internet zu steuern, gerate auch die Cyber-Sicherheit zunehmend in den Blick der Prüfer. „Es muss gewährleistet sein, dass sicherheitsrelevante Systeme vor dem Zugriff von außen geschützt sind", sagte Schöpe.

Er zeigte sich angesichts der von Tankstellen ausgehenden Explosions- und Brandgefahr, besorgt darüber, dass jede vierte derartige Anlage erhebliche Mängel aufwies. Hier werde der Termin für eine Nachprüfung festgelegt, die Betreiber seien angehalten, die Mängel umgehend zu beseitigen.