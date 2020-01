Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenoptik „hat nichts zu verschenken“

Statt den Ball flach zu halten, ließ die Jenoptik AG zu ihrem Jahresempfang in Jena gleich mit mehreren Bällen jonglieren. Dafür hatte man einen Künstler engagiert, der das auch im Dunkeln perfekt beherrschte. Quasi als Sinnbild für das Unternehmen, das es schaffen will, trotz Problemen in der Welt auf vielen Hochzeiten zu tanzen. Als Unternehmen, das sich mit Licht und Photonik bestens auskennt, sind diese Hochzeiten Zukunftsmärkte. Medizintechnik, Chipindustrie, Laser, Verkehrssicherheit gehören dazu.

Jenoptik-Vorstandschef Stefan Traeger lobte: Man habe in seiner Ägide seit nunmehr etwa drei Jahren das Tempo angezogen und wachse schneller. Auch was unterm Strich für die Aktionäre übrig blieb, ist in den vergangenen Jahren stetig mehr geworden. Auch zur Freude von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), dessen Landeskasse als Großaktionär mit 11 Prozent Anteil am Unternehmen von den Ausschüttungen profitiert. Kampf um Köpfe tobt in Jena längst Ihn dürfte freuen, dass das Unternehmen sich dazu bekannt hat, dem Flächentarifvertrag der IG Metall beizutreten. „Wir werden Kostendruck bekommen“, sagte Traeger. Weniger Stunden pro Woche und Mitarbeiter bringen das mit sich. „Aber wir wollen ohnehin effizienter werden“, sagte der Vorstandschef. Das Bekenntnis helfe beim Wettbewerb um die besten Köpfe in Jena. „Denn der tobt hier längst.“ Doch bei allem Eigenlob: Nicht alles sei gut gelaufen im vergangenen Jahr. Der Verkauf der Sparte, die sich größtenteils mit Rüstung und wenig mit Photonik befasst, ist gescheitert. „Das passt strategisch nicht recht zu uns.“ Aber man müsse nicht unter Wert verkaufen. Der als „Vincorion“ firmierende Unternehmensteil habe ein sehr gutes Jahr hinter sich und verfüge über volle Auftragsbücher. „Da haben wir nichts zu verschenken.“ Ministerpräsident Bodo Ramelow als Vertreter der Linken schaut etwas sauertöpfisch, während er die Worte hört. Auch aus seiner Partei ist immer wieder Kritik an Rüstungsprojekten zu vernehmen. Traeger geht indirekt darauf ein und bekennt klar: Nie habe in seiner Zeit die Politik versucht, sich bei Jenoptik einzumischen.