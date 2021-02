Neuer Geschäftsführer der Kahla Porzellanmanufaktur will „Made in Germany“

Hinter Daniel Jeschonowski liegt ein ereignisreiches wie spannendes Jahr. Genau vor einem Jahr hatte der 39-Jährige auf einer Messe in Düsseldorf den damaligen Firmeninhaber der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, Holger Raithel, kennengelernt. Mit Porzellan hatte Jeschonowski bis dato zwar nur am Rande zu tun, allerdings stellt seine Firma, der Werbeartikelhersteller Senator aus Groß-Bieberau, die er Ende 2018 gekauft hatte, auch bedruckte Porzellantassen her. Man kam ins Gespräch, war sich sympathisch. Und wahrscheinlich wären die beiden Firmenchefs auch ins Geschäft gekommen, hätte der Thüringer Porzellanhersteller nicht zwei Monate später Insolvenz anmelden müssen.