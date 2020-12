Marktkauf in Nordhausen wird ab Frühjahr Großbaustelle

Gerüchte zur Zukunft des Nordhäuser Marktkaufs schießen dieser Tage wie wild ins Kraut. Mancher stimmt im Netz gar den Abgesang des Warenhauses zum Jahresende an. Ab Dezember werde umgebaut, lautet eine andere vielkommentierte Mutmaßungen, die in der Firmenzentrale im hessischen Melsungen für besondere Verwunderung sorgt.

„Wir wären töricht, im Weihnachtsgeschäft umzubauen oder gar zu schließen“, sagt mit Florian Kramm der für Martkauf zuständige Geschäftsführer der Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring. Eine Schließung sei überhaupt nicht geplant. Und doch haben die Gerüchte einen Funken Wahrheit.

Stadtrat hat Weg für Veränderung freigemacht

Denn zuletzt hatte der Stadtrat mit der Aktualisierung eines veralteten Bebauungsplanes den Weg für einen lange angekündigten Umbau freigemacht. Dadurch befinde sich die Handelsgesellschaft in intensiven Vorbereitungen für eine Sanierung, sagt Kramm. „Wir wollen erheblich investieren“, kündigt er eine Modernisierung an, deren Ergebnis ein attraktiverer, zukunftsorientierter Markt sei. „Wir können das besser“, lenkt Kramm den Blick auf den Ist-Zustand des veralteten Gebäudes mit der verblassten Fassade. Beide Märkte auf dem Areal – auch der Herkules-Baumarkt gehört zur Edeka-Handelsgesellschaft – wurden Anfang der 90er-Jahre errichtet. Die erste Baugenehmigung datiert vom Juli 1992. Letztmals habe man vor zehn Jahren in den Marktkauf investiert, erinnert sich Kramm.

Mehr regionale und Bio-Produkte

Was sich das Unternehmen die Frischzellenkur kosten lassen will, darüber möchte Kramm Stillschweigen wahren. Redseliger ist er aber bei den Plänen: So soll der Umbau ab Frühjahr erfolgen. Anders als der Discounter Aldi, der für seinen Markt im nahen Gewerbegebiet am Utleber Weg eine Erweiterung anstrebt, plant Marktkauf dies innerhalb der Kubatur des Bestandsgebäudes.

Hierin soll vieles neu werden, freut sich Kramm. Als wesentliche Neuerung verspricht der Geschäftsführer eine Fokussierung auf regionale und Bio-Produkte. „Schon jetzt haben wir einen irren Anteil solcher Artikel.“ Doch vom Kunden werde das nicht so wahrgenommen, fürchtet er. „Unter 40.000 bis 50.000 Produkten sind es 3000“, nennt er aktuelle Zahlen. Das soll noch erhöht und besser sichtbar gemacht werden. Die Obstabteilung werde beispielsweise näher an den Eingang rücken.

Auch der Parkplatzsoll anders gestaltet werden

Dass die Edeka-Gesellschaft ihren Schwerpunkt auf Lebensmitteln hat, soll obendrein wieder spürbarer werden. Innenstadthändler werden gern hören, dass Kramm dafür eine Reduzierung von Kleidung und Elektronik-Artikeln vorsieht. Der Wohnaccessoire-Händler Depot behalte derweil aber eine Fläche im Markt, sagt Kramm, der auch mit den Betreibern im Bistro-Bereich Möglichkeiten der Modernisierung in ihrem Bereich besprechen will.

Dass der Marktkauf attraktiver wird, sollen Kunden übrigens schon auf dem Parkplatz spüren. So kündigt der Geschäftsführer neben einer Fassadensanierung eine Umgestaltung der Parkfläche an. Der Parklücken-Standard der 90er soll breiteren Buchten weichen. Obendrein werde der Verkehr anders geführt. „Dass der Hauptverkehr direkt am Eingangsportal vorbeiführt, ist nicht zeitgemäß“, sagt Kramm, der die Bauarbeiten kommendes Jahr bei laufendem Betrieb vorsieht. „Es wird der steinigere Weg für Kunden und Mitarbeiter, aber durch ausgeklügelte Planung geht auch das“, verweist er auf Möglichkeiten wie verschiebbare Regale.

Marktkaufs Ankündigung ist ein weiteres Bekenntnis einer großen Handelskette zum Einkaufsstandort Nordhausen binnen kurzer Zeit: Zuletzt hatte Aldi neben der anvisierten Erweiterung am Uthleber Weg dies auch für die Filiale in Nord angekündigt. Derweil plant Rewe neben den Märkten in Salza und in der Marktpassage eine dritte im früheren Herkules in der Südharz-Galerie.