Werther. Der Gemeinderat von Werther billigt die Auslegung des Bebauungsplanes für einen Autohof an der A 38.

Nächster Schritt für Autohof in Werther

Der nächste Schritt für die Errichtung eines Autohofes in Werther an der A 38 ist gemacht. Alle Gemeinderäte stimmten auf der jüngsten Ratssitzung in Pützlingen der zweiten öffentlichen Auslegung des Entwurfs für den Bebauungsplan zu.