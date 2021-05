Praktische Ausbildung zum Veranstaltungstechniker trotz geschlossener Firmen

Erfurt. Angehende Veranstaltungstechniker von Firmen aus ganz Thüringen setzen ihre Lehre auf der Erfurter Messe fort.

Veranstaltungstechniker wollen sie werden – die 57 jungen Frauen und Männer, die mit diesem Ziel ihre Ausbildung bei Firmen in ganz Thüringen aufnahmen.

Doch die Corona-Krise sorgt dafür, dass Eventagenturen, Theater oder Konzertveranstalter seit Monaten geschlossen sind, an praktische Ausbildung war in diesen Einrichtungen in den letzten Wochen nicht zu denken. „Natürlich werden die jungen Leute nach der Krise gebraucht, wir haben überlegt, wie wir ihnen helfen können, ihre Ausbildung erfolgreich fortsetzen und sich auf die Prüfungen vorbereiten zu können“, sagt der Geschäftsführer der Messe Erfurt Michael Kynast.

In der Erfurter Messehalle 2 wächst eine Tribüne

Gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern hat man ein Konzept für ergänzende Lehrgänge aufgelegt. Die Lehrlinge kommen von Unternehmen aus dem gesamten Freistaat nach Erfurt, um auf der Messe unter strengen Hygieneauflagen ihre Stunden in Theorie und Praxis zu absolvieren.

„Guten Morgen, wir bauen heute eine Tribüne auf“, begrüßt Philip Schüller, vom Team der Veranstaltungstechnik der Messe Erfurt, die Azubis an diesem Morgen in der Messehalle 2. Nach einer kurzen Vorstellungsrund und einer Einweisung beginnen die junge Frau und die jungen Männer mit den Arbeiten. Zunächst werden Abstände gemessen und Linien auf dem Boden gezogen, die den Standort der Tribüne markieren. Sie soll mit den Maßen acht mal sechs Meter entstehen, kündigt Philip Schüller an. „Sie sei froh darüber, dass man diese Möglichkeit geschaffen hat, die Ausbildung fortzuführen“, sagt Verena Zucker, die ihre Lehre zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik am Theaterhaus Jena begonnen hat. Nach einem abgeschlossenen Studium der Kulturwissenschaft habe sie sich entschlossen, einen Beruf zu erlernen, berichtet die 34-Jährige aus Leipzig weiter. Die Beziehung zum Jenaer Theaterhaus gebe es schon lange, da habe sie schon in der Schülergruppe mitgewirkt. Justus Kliewe und Ismael Ben Moussa erlernen ihren Beruf eigentlich am Theater Rudolstadt. In der aktuellen Situation haben auch sie das Angebot gern genutzt und sich auf den Weg nach Erfurt gemacht. Einen deutlichen kürzeren Weg hat Domminic Eib zurücklegen müssen. „Ich komme mit dem Fahrrad“, sagt der junge Mann schmunzelnd. Er absolviert seine Ausbildung am Theater Erfurt.