Servicecenter für Fujitsu bleibt erhalten - Neue Firma übernimmt 45 Mitarbeiter

Mit der Schließung des Standortes des Elektronik-Reparatur-Unternehmens RTS in Sömmerda gehen nun doch nicht wie zuvor befürchtet alle 140 Arbeitsplätze verloren.

Man werde nach dem Rückzug von RTS zum 31. März den Betrieb des Ersatzteil-Distributionszentrums für Fujitsu Technology Solutions übernehmen und 45 Mitarbeitende am Standort weiter beschäftigen. Das bestätigte die Firma CTDI. Sie betreibt bereits ein Instandsetzung- und Logistikzentrum in Sömmerda mit Fujitsu als langjährigem Kunden. Durch den Erwerb des Distributionszentrums verantwortet man künftig die weltweite Ersatzteillogistik für Fujitsu und vergrößert den Thüringer Standort.

„Für uns ist das ein großartiger Vertrauensbeweis und Verpflichtung zugleich, unseren Kunden Fujitsu auch in der Ersatzteillogistik zu unterstützen“, sagte Dieter Hollenbach, Geschäftsführer der CDTI in Europa. Er bedankte sich beim Thüringer Wirtschaftsministerium, das die Logistikflächen zur Verfügung stelle.

Das 1975 gegründete Unternehmen Communications Test Design Inc. (CDTI) mit Hauptsitz in Chester in den USA beschäftigt weltweit über 17.500 Mitarbeitende an mehr als 100 Standorten. Die familiengeführte Firma ist auf Instandsetzung, Logistik und Engineering spezialisiert.

