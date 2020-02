Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So wachsen die Pilzköpfe aus Thüringen

Am Anfang stehen Pferdemist und Stroh, bevor der Verbraucher in Thüringen Champignons in den Regalen der Supermärkte findet. Der Pilzhof Wallhausen nördlich von Artern macht daraus Kisten mit Substrat, aus denen Champignons wachsen werden, und liefert sie an Pilzzüchtereien. Bis zu 3500 Kisten verlassen den Pilzhof pro Woche. 50 Prozent werden in Deutschland ausgeliefert, unter anderem nach Thüringen in die Sprötauer Champignonzüchterei, die Nordhäuser Südharz Champignon Pilzzucht Junker und die Breitenhölzer Champignon GmbH in Leinefelde (Eichsfeld).

Gemisch rottet bei 80 Grad Geschäftsführer Michael Schattenberg erklärt, wie die Kisten für den Pilzanbau präpariert werden: Stroh, Gips, Hühnerdung werden vermischt und lagern eine Woche. In dieser Zeit beginnt bereits die Zersetzung des biologischen Materials. „Danach werden Wasser und Pferdemist zugesetzt und die wortwörtlich heiße Phase dieses Umwandlungsprozesses beginnt“, sagt Michael Schattenberg. Für eine Woche rottet das Gemisch bei 80 Grad Celsius. „Das wird gemacht, um die im Kompost enthaltenen Nährstoffe für die Pilze verfügbar zu machen“, sagt Schattenberg. Durch die Beimischung von Gips wird der Boden etwas saurer und kalkhaltiger, und bekommt dadurch optimale Wachstumsbedingungen für das Pilzmyzel.“ Das ist der eigentliche Pilz, der unterirdisch in feinen Fäden wächst, die als Myzel bezeichnet werden. Pilzhof Wallhausen liefert an mehrere Pilzzuchtbetriebe Danach wird das Gemisch noch einmal für 12 Stunden auf 60 Grad erhitzt, um alle Fremderreger abzutöten, und bei 40 Grad für acht Tage sich selbst überlassen. „Jetzt riecht das Gemisch nicht mehr nach Mist, sondern schön nach Waldboden“, so Schattenberg. Der Zersetzungsprozess ist nun aktiviert, aber noch nicht abgeschlossen. Danach wird das Gemisch mit Champignonbrut beimpft. Das sind Weizenkörner, die mit Champignon-Myzel überwachsen sind. Jetzt noch 15 Tage warten und fertig sind die Kisten, aus denen bald die Fruchtkörper sprießen werden. Diese Kisten liefert der Pilzhof Wallhausen zum Beispiel an den Pilzzuchtbetrieb in Sprötau (Landkreis Sömmerda). In der Sprötauer Champignonzucht (Landkreis Sömmerda) werden jährlich bis zu 600 Tonnen Pilze geerntet. 70 Prozent davon sind braune Champignons. Foto: Conni Winkler Dort werden die Kisten in abgedunkelten Lagerhallen mit einer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent bei 16 bis 18 Grad in mehreren Etagen aufgestellt. In 20 bis 25 Tagen ernten die Pflückerinnen in drei Wellen Pilze im Abstand von einer Woche. 70 Prozent braune und 30 Prozent weiße Champignons baut der Betrieb an, wie es auf Nachfrage heißt. Der weiße Champignon ist der bekannteste unter den Zuchtpilzen, wird aber laut Mitarbeiterin Silke Erfurt immer weniger verkauft. „Der braune Steinpilz-Champignon zeichnet sich durch einen intensiveren Geschmack aus“, sagt sie. Pilze sind energiearm und gut geeignet für Diabetiker Pilze sind sehr gesund, bestätigt auch der Jenaer Ernährungswissenschaftler Withold Maichrowitz von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung der Sektion Thüringen und erklärt, welche Vorzüge die Pilze haben: „Frische Champignons enthalten unter anderem Eiweiß, verschiedene B-Vitamine, Mineralstoffe wie Kalium und Phosphor und die Spurenelemente Eisen, Zink, Kupfer und Selen. Sie sind energiearm und gut geeignet für Diabetiker. Für vegetarische oder vegane Ernährungsformen eignen sich Pilze gut als Ergänzung zu fleischloser und fleischarmer Ernährung.“ Allein in Sprötau wurden letztes Jahr 600 Tonnen geerntet und verpackt. Der Betrieb konzentriert sich auf den regionalen Vertrieb innerhalb Thüringens. Sprötauer Champignons sind in vielen Supermärkten in Thüringen gelistet. Tegut-Filialen verkaufen ausschließlich konventionelle Champignons aus Sprötau. Das Landesamt für Statistik teilt mit, dass 2018 in den fünf Thüringer Pilzzüchtereien 3065 Tonnen Pilze auf einer Fläche von 127.000 Quadratmetern angebaut wurden.