Thüringen droht großes Kneipensterben

Vor einer dramatischen Situation im Gastgewerbe in Folge der Corona-Krise hat der Thüringer Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) gewarnt. „Viele Wirte und Pensionsbetreiber stehen mit dem Rücken zur Wand“, erklärte Hauptgeschäftsführer Dirk Ellinger.

„Die Betriebe sind dicht, aber die fixen Kosten wie Miete, Pacht und Sozialausgaben laufen weiter – das halten nur die Großen über einen gewissen Zeitraum durch“, sagt der 54-Jährige. In diesem Monat mussten viele Gastronomen einen Umsatzrückgang von bis zu 60 Prozent verkraften. „Jetzt fällt auch noch das wichtige Ostergeschäft aus, das ist eine Katastrophe.“ Da hilft es nur bedingt, dass manche Kredit-Rate oder Miete gestundet wird.

Die knapp 5000 Kneipen, Pensionen und Hotels in Thüringen liegen mit einem Jahresumsatz von durchschnittlich 228.000 Euro seit Jahren bundesweit auf dem letzten Platz. „Bei dieser Summe ist es fast unmöglich, ausreichende Rücklagen zu bilden.“ Im Vergleich: Ein Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern hat fast den doppelten Umsatz. Dabei: Die gute alte Kneipe – in Thüringen sind 87 Prozent der Einrichtungen kleinere Familienbetriebe – ist für viele weitaus mehr als ein Platz zum Essen. In den Lokalen treffen sich regelmäßig Nachbarn, Vereine und Stammtische.

„Die Gaststätten und Pensionen haben das Leben im Dorf oder im Wohngebiet seit Jahrzehnten geprägt.“ Dies alles steht jetzt auf der Kippe. Besonders hart trifft es die derzeit etwa 1170 Azubi. Denn diese fallen nicht unter die Kurzarbeiterregelung. „Sicherlich gibt es eine soziale Verantwortung, aber wenn die Sozialabgaben fällig werden, dann spart der Kneiper zuerst bei den Auszubildenden“, warnt Ellinger. Deshalb appelliert der Dehoga-Chef an Politik und Gewerkschaften, dem Nachwuchs auch weiterhin eine Perspektive zu geben. „Wenn die Krise vorbei ist, fehlen wieder Fachkräfte – schon in den vergangenen Jahren war der Markt wie leer gefegt.“