Ein drittes Handwerker-Gymnasium könnte in Sondershausen entstehen.

Sondershausen. In Sondershausen könnte nach Plänen des Thüringer Handwerkstages ein weiteres Handwerker-Gymnasium entstehen.

Thüringen plant bundesweit drittes Handwerker-Gymnasium

Dem ersten Gymnasium, das bei der Nachwuchsgewinnung für das Handwerk helfen soll, sei inzwischen in Erfurt ein zweites gefolgt, teilte der Thüringer Handwerkstag auf Anfrage mit. An beiden Schulen, welche neben dem Abitur auch Handwerks-Praktika und Teile der Meisterausbildung in der Betriebswirtschaftslehre bieten, lernen derzeit 110 junge Leute.

Pläne, das Konzept im Schuljahr 2020/21 ebenfalls umzusetzen, bestünden demnach auch in Sondershausen, sagte der Präsident des Thüringer Handwerkstags, Stefan Lobenstein.