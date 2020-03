Thüringer Spargelbauern bangen um ihre Ernte

„Wir wissen angesichts geschlossener Grenzen momentan nicht, ob unsere Saisonarbeitskräfte zu uns kommen können“, skizziert Karl-Walter Hecht von der Agrargesellschaft Herbsleben im Unstrut-Hainich-Kreis das Problem. Alljährlich kommen die Erntehelfer aus Rumänien und Polen zu dem Thüringer Unternehmen, um den Spargel auf den Feldern zu stechen. Jetzt stehe man mit der Politik im Kontakt, um Transfergenehmigungen für die rumänischen Saisonarbeiter zu bekommen, so Hecht. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Er hat vom Vorschlag von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) gehört, die Beschäftigte von Kneipen und Restaurants, die derzeit geschlossen werden mussten, als Erntehelfer einsetzen möchte. „Das klingt ja erstmal überlegenswert, aber dann muss uns Frau Klöckner auch erläutern, wie dies praktisch umgesetzt werden soll“, sagte Hecht.

Sein Unternehmen sitzt derzeit auch auf Pflanzkartoffeln, die eigentlich nach Polen, Moldawien und Litauen verkauft werden sollten. „Die Ware ist zum Abtransport bereit, aber die erwarteten Sattelschlepper kommen einfach nicht“, beklagt Hecht. Er vermute, dass die Lkw irgendwo an einer Landesgrenze in einem Megastau feststecken. Natürlich habe auch sein Unternehmen auf die Coronakrise reagiert. „Mitarbeiter aus dem Büro wurden mit samt ihrer Technik in die Heimarbeit geschickt“, sagt Hecht. Aber die Ernte von Spargel, Kartoffeln oder Zwiebeln müsse nun mal auf den Feldern geschehen.

Er habe immer noch die Hoffnung, dass die Politik Lösungen für den Transfer der Erntehelfer nach Deutschland finde, erklärt Jan Niclas Imholze vom Spargelhof Kutzleben im Unstrut-Hainich-Kreis. Man habe über den Bundesverband der Spargel- und Beerenobstanbieter bereits intensiven Kontakt mit dem Bundesagrarministerium.

Imholzes Unternehmen, das auf Spargel und Erdbeeren spezialisiert ist, benötigt alljährlich zwischen 300 und 400 Erntehelfer aus Rumänien und Polen. Das seien Stammkräfte, die jedes Jahr wiederkämen und ihr Handwerk verstünden. „Man soll die Leute in Rumänien in die Busse setzen und dann ohne Zwischenhalt einfach durch Ungarn und Österreich durchfahren lassen bis zu uns“, schlägt Imholze vor. Auch er kann die Grundidee hinter dem Vorschlag von Julia Klöckner verstehen. „In der Praxis lässt sich das aber nicht umsetzen“, ist Imholze überzeugt. Man habe in den zurückliegenden Jahren immer wieder versucht, deutsche Mitarbeiter für das Spargelstechen zu gewinnen, aber ohne großen Erfolg.

Seine Firma, mit derzeit 14 fest angestellten Mitarbeitern, beschäftige jährlich auch rund 100 deutsche Saisonarbeitskräfte. „Die arbeiten in dann allerdings in der Logistik, im Vertrieb oder als Transportfahrer“, so Imholze.

Die Spargelbauern in Thüringen sorgen sich zudem um den Absatz der geernteten Stangen. Denn in den zurückliegenden Jahren waren auch die Gastronomen gute Kunden der Betriebe, die jetzt möglicherweise ausfallen, weil die Restaurants geschlossen sind.