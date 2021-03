Thüringer Wirtschaft fordert Ausstiegsszenario

Erfurt. IHK-Präsident Dieter Bauhaus beklagt fehlende Perspektiven in der Pandemie. Unternehmer sehen einige Branchen in der Krise geopfert.

Thüringens Unternehmer fordern verbindliche und nachvollziehbare Öffnungsperspektiven für seit Monaten geschlossene Firmen. „Es wird nur definiert, was man alles nicht darf, und keiner sagt, was man darf“, beklagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, Dieter Bauhaus, die aktuellen politischen Debatten. Alle Infos zur Corona-Lage in Thüringen lesen Sie in unserem Live-Blog.