Tiefensees „Thüringen-Turbo“ – Freistaat erhält Milliarden-Hilfe

Erfurt. Bis 2027 fließen anderthalb Milliarden Euro an EU-Strukturhilfen in den Freistaat.

Für die im Behördendeutsch Kohäsionspolitik genannte Strukturhilfe stellt die Europäische Union (EU) seit vielen Jahren für bestimmte Zeiträume Milliardenbeträge zur Verfügung. Sie richtet sich an alle Regionen und Städte, um Arbeitsplätze zu schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, das Wirtschaftswachstum, eine nachhaltige Entwicklung zu verbessern und die Lebensqualität der EU-Bürger insgesamt zu erhöhen. Weil Thüringen mit seiner Wirtschaftsleistung weiterhin unter dem Durchschnitt liegt, fließen in den kommenden Jahren mehr als anderthalb Milliarden Euro aus Mitteln Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie des Europäischen Sozialfonds (ESF) in den Freistaat. Das geht aus einer Kabinettsvorlage des Wirtschaftsministeriums hervor, die dieser Zeitung vorliegt und die am Dienstag auf der Tagesordnung der wöchentlichen Sitzung der Ministerrunde steht.