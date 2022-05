Mehr als vier Milliarden Euro Umsatz für Carl Zeiss: Jenaer Bereiche tragen zum Plus bei

Jena. Bei Carl Zeiss stehen die Zeichen auf Wachstum: Die Mitarbeiter in Jena profitieren davon.

Die Geschäfte bei Carl Zeiss laufen sehr gut. Wie das Stiftungsunternehmen am Mittwoch mitgeteilt hat, stieg der Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres um 20 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern liegt mit 736 Millionen Euro über dem Wert im Vorjahreszeitraum, als das operative Ergebnis 591 Millionen Euro betragen hatte.

„Wir sind global aufgestellt, haben ein breites Portfolio und sogar erhöhte Aufwendungen für Forschung und Entwicklung“, sagt Vorstandschef Karl Lamprecht. Beigetragen haben zum Plus alle Sparten, so auch die in Jena beheimatete Medizintechnik oder die Mikroskopie. Am Thüringer Standort baut das Unternehmen auch Industrieanlagen, die in der Halbleiterfertigung benötigt werden. Die Nachfrage aus der Halbleiterindustrie sei nach wie vor sehr groß.

Geopolitische Lage und mögliche Beeinträchtigungen der Lieferkette

„Die weitere Geschäftsentwicklung hängt vor allem von den Herausforderungen durch die geopolitische Lage und mögliche Beeinträchtigungen in den Lieferketten ab“, sagt Lamprecht. Er gehe aber davon aus, dass alle vier Sparten das Wachstum auch in der zweiten Geschäftsjahreshälfte fortsetzen. Wichtig sei, weiter eng mit den Kunden verbunden zu sein, sie bei den neuen Herausforderungen bestmöglich zu unterstützen und weiterhin stark in die Zukunft zu investieren.

Finanzvorstand Christian Müller kündigt weiter hohe Investitionen in die Digitalisierung und die Erhöhung der Kapazitäten an: „Hierzu zählen auch der gezielte Ausbau von Infrastruktur und der weitere Personalaufbau.“

In Jena beschäftigt Zeiss derzeit 2400 Mitarbeiter, die ab 2024 voll von der stufenweisen Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden profitieren. Weltweit stieg die Zahl der Mitarbeitenden den Angaben zufolge um sieben Prozent auf 36.855.

