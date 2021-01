So wie diese Gaststätte in einem Wintersportgebiet haben auch Restaurants in Neuhaus am Rennweg geschlossen. Der Bürgermeister warnt vor einer Pleitewelle unter Einzelhändlern und Gewerbetreibenden (Symbolbild).

Neuhaus. Der Bürgermeister der Stadt Neuhaus am Rennweg befürchtet Dauerschäden für Handel und Tourismus in der Region. Wegen der dramatischen Lage der Gewerbetreibenden hat er Bodo Ramelow angeschrieben.

„Wir benötigen eine Perspektive“ – Bürgermeister wendet sich mit Brief an Ministerpräsident Ramelow

Uwe Scheler schaut jeden Tag gespannt in die Post auf seinem Schreibtisch. Der parteilose Bürgermeister von Neuhaus am Rennweg hat vergangene Woche an Bodo Ramelow (Linke) geschrieben. Er hofft täglich auf Antwort aus dem Büro des Ministerpräsidenten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Schelers Botschaft ist eindeutig: „Wir brauchen Hilfe, wir benötigen eine Perspektive.“ Seit fast drei Jahren steht er dem Erholungsort im Thüringer Wald vor – dieser hat mit Eingemeindungen etwa 9000 Einwohner und besitzt als Startpunkt für den Rennsteig-Marathon weit über Thüringens Grenzen hinaus einen Namen. Mit seinen Mitstreitern ist Scheler im ständigen Austausch, „niemand leugnet die Pandemie, die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung werden weitgehend akzeptiert.“

Doch es folgt ein Aber, das auch im Brief ausführlich erklärt wird. „Eine weitere totale Schließung treibt uns in den Ruin. Die dann entstehenden Schäden sind dauerhaft und unumkehrbar.“

Furcht vor einer Pleitewelle in der Region

Neuhaus am Rennweg, das derzeit mit über 50 Zentimetern Schnee gesegnet ist, hätte jedes Jahr über Zehntausende Gäste, die gern willkommen sind. „Doch, wenn nicht bald etwas passiert, brauchen wir uns über Tourismus-Konzepte keine Gedanken mehr zu machen.“ Denn Läden zum Einkaufen, Dienstleister sowie Hotels und Gaststätten, die Urlauber beherbergen und bewirten, „gibt es dann bald nicht mehr.“ Und das trotz Investitionen in Hygienekonzepte. Bürgermeister Scheler fordert eine Perspektive für die Zeit nach dem Lockdown, der vorerst bis 14. Februar dauert.

Er verweist auf die dramatische Lage der Gewerbetreibenden. „Für Einzelhändler ist es noch immer nicht möglich, eine Corona-Hilfe zu beantragen.“ Nachdem das Weihnachtsgeschäft komplett ausgefallen ist, rollt nun die Ware für das Frühjahrsgeschäft an. „Aber wie soll diese bezahlt werden? Eine Stundung bei den Lieferanten gibt es nicht“, stellt Scheler fest.

Auch im Brief hat er darauf verwiesen, dass „trotz Schließungen und null Umsätzen“ im Handel, bei Friseuren oder im Gast – und Dienstleistungsgewerbe, die Fixkosten weiterlaufen. Die Stadt würde zwar die laufende Grundsteuer und gegebenenfalls die Gewerbesteuer für die Vorjahre stunden, „aber was ist bei einer Insolvenz?“ Uwe Scheler weiß von Gesprächen, dass mehreren Inhabern die Zahlungsunfähigkeit droht. Eine längerfristige Schließung ist für viele finanziell nicht mehr durchzuhalten.

„In unserer Region steht eine Pleitewelle der Klein- und Kleinstunternehmen, aber auch des Mittelstandes bevor“, so die schriftlich festgehaltene Vorhersage.

Die Stadt hat als anerkannter Erholungsort im vergangenen Jahr 138.000 Euro zur Minderung der Auswirkungen der Corona-bedingten Schließungen erhalten. 2021 fließe voraussichtlich derselbe Betrag. Aber es sei nicht möglich, damit alles und alle zu retten. Deshalb hofft er auf Einsicht, dass bei aller Dramatik der Pandemie auch an die Kommunen gedacht wird, an die Menschen, die dort auf existenzielle Entscheidungen warten. Und manchmal hilft in der Verzweiflung auch erst mal nur eine Antwort auf einen Brief.