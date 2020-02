Zukunft der Real-Märkte weiter ungewiss

Wie es mit den 276 Real-Märkten in Deutschland nach dem Verkauf durch den bisherigen Eigentümer Metro an ein russisch-deutsches Konsortium weitergeht, ist derzeit völlig unklar.

Das gilt auch für die vier real-Standorte in Thüringen – zwei Häuser des Unternehmens gibt es in Erfurt sowie je eines in Gotha und Weimar. „Wir wissen nur, dass der neue Eigentümer SCP kein Handelsunternehmen ist und sicherlich vor allem Interesse an einer Verwertung der erworbenen Immobilien hat“, sagte der für den Handel in Mitteldeutschland zuständige Fachbereichsleiter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Jörg Lauenroth-Mago, auf Anfrage.

Angekündigt sei bereits der Weiterverkauf von vielen Märkten an große Handelsketten wie Edeka oder Kaufland. Andere Häuser könnten umgebaut und an Aldi oder Rewe veräußert werden. Ob auch das Familienunternehmen Globus einige Standorte erwerbe, müsse man abwarten, so Lauenroth-Mago. Allerdings stehe dies in jedem einzelnen Fall unter dem Vorbehalt einer Prüfung durch das Kartellamt und könne sich daher hinziehen.

Eine begrenzte Anzahl von 50 Standorten deutschlandweit will der neue Eigentümer für zunächst zwei Jahre unter der Marke Real fortführen, andere Märkte sollen dagegen geschlossen werden. „Zunächst war von 50 Häusern die Rede, die man aufgeben wollte, zuletzt hat der Metrochef von maximal 30 Märkten gesprochen“, sagte Lauenroth-Mago. Welche Märkte geschlossen werden, soll in vier bis fünf Monaten feststehen.

Die Gewerkschaft fürchtet einen massiven Stellenabbau in dem Handelsunternehmen. Im schlimmsten Falle könnten von den zuletzt 34.000 Arbeitsplätzen bei Real bis zu 10.000 wegfallen, so das Szenario. Die Unsicherheit bei den Beschäftigten in den Märkten sei mit den Händen zu greifen, erklärte der Gewerkschafter.

Nach seinen Worten suche Verdi den Kontakt zu den neuen Eigentümern der Handelskette. Man werde nichts unversucht lassen, um einen Sozialtarifvertrag für die Mitarbeiter auszuhandeln.

Mehr zum Thema:

Metro-Chef: 30 Real-Supermärkte schließen nach Verkauf

Real ist verkauft - doch 34.000 Beschäftigte bangen weiter