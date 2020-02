Schneefall und überfrierende Nässe haben in Thüringen zu zahlreichen Unfällen geführt. In Südthüringen kam ein Laster von der Straße ab und kippte in den Graben.

Viele Autofahrer kamen in der Nacht auf Mittwoch wegen überfrierender Nässe ins Schlingern. In Südthüringen kippte ein unbeladener Holzlaster in den Straßengraben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zahlreiche Unfälle wegen glatter Straßen in ganz Thüringen

Wegen Winterglätte gegen Gartenzaun gefahren

Eine 54-jährige BMW-Fahrerin wollte Dienstagabend in Wümbach (Ilm-Kreis) aus Gräfinau-Angstedt kommend in die Straße Brenner einbiegen. Ihr Auto geriet auf der winterglatten Fahrbahn ins Schlingern, so dass sie gegen ein Verkehrszeichen und einen Gartenzaun prallte. An Zaun und Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 5500 Euro. Der BMW blieb fahrbereit.

In Bücheloh hatte ein 23-jähriger auf der Stadtilmer Landstraße auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen VW verloren. Er geriet ins Schleudern, kam nach rechts auf den Gehweg und stieß gegen einen Metall-Gartenzaun. Der Fahrer und seine zwei 17-jährigen Insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2800 Euro.

Laster umgekippt

Ein 54-Jähriger ist Dienstagabend mit seinem unbeladenen Holzlaster die Strecke zwischen Crock und Hirschendorf (Südthüringen) entlanggefahren. In einer Linkskurve kam er auf der vereisten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und kippte samt Lkw in den Graben. Der Mann konnte sich selbstständig befreien und blieb unverletzt. Er kümmerte sich im Anschluss um die Bergung seines Fahrzeugs. Die Feuerwehr sicherte die Bergungsmaßnahmen ab.

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben Auf der Straße zwischen Crock und Hirschendorf ist ein unbeladener Holzlaster auf vereister Fahrbahn in ein Linkskurve nach rechts gerutscht und umgekippt. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben Der Fahrer wurde nicht verletzt und konnte sich sogar selbst um die Bergung kümmern. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben Die Feuerwehr sicherte die Bergung ab, musste aber nicht anderweitig eingreifen, denn Betriebsflüssigkeiten waren nicht ausgelaufen. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Laster rutscht auf schneeglatter Fahrbahn in den Graben In Südthüringen ist ein unbeladener Holzlaster auf einer vereisten Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Foto: News5 Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Gegen Baum geprallt

Ein 46-jähriger VW-Fahrer fuhr Montagabend die Landstraße bei Oberschönau (Südthüringen) entlang. Er kam auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann blieb unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden.

Das könnte Sie auch interessieren: