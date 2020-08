Der in Weida lebende Maler und Zeichner Horst Sakulowski zeigt auf der Osterburg auch das Selbstporträt, mit dem er sich vor 60 Jahren erfolgreich für die Ausbildung bei Bernhard Heisig bewarb..

Weida. Die Ausstellung auf der Osterburg Weida erforscht die „Leipziger Schule in Thüringen“. 16 ehemalige Studentinnen und Studenten zeigen, was sie künstlerisch heute bewegt.

Ausstellung "Leipziger Schule in Thüringen" auf der Osterburg Weida

Mit einem Selbstporträt bewirbt sich in den 60er-Jahren der Student Horst Sakulowski um Aufnahme in die Klasse von Bernhard Heisig – erfolgreich. Ebenfalls ein frühes Selbstporträt wählt der Maler-Eleve Horst Gröschel ein Jahrzehnt später aus, während Kay Voigt­mann Ende der 90er-Jahre in Leipzig schon mit einem fast typischen Voigtmann überzeugt.