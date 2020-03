Erfurt: Eine 50 Jahre alte Postkarte schreibt Geschichte

„Diese Karte mit dem heutigen Datum hebe bitte sehr gut auf, sie kann noch große Geschichte machen“, schrieb Walter Dobeneckers Patentante Sophie am 19. März 1970 aus dem schwäbischen Stettenhofen an die Familie ihrer Schwester in Erfurt auf eine Postkarte. Damit bewies sie Weitblick. Und weil auch ihr Patenkind sich daran hielt, als die Mutter ihm Jahre später eben jene Postkarte als Andenken an die Tante übergab, können Besucher des Erfurter Stadtmuseums das gute Stück nun als besonderes Bonbon der Willy-Brandt-Ausstellung betrachten.

Abgestempelt am Tag des Besuchs von Willy Brandt im „Erfurter Hof“ ist die Postkarte von Patentante Sophie. Foto: Marco Schmidt

Was es mit dieser Postkarte von Tante Sophie auf sich hat, weiß die Familie, wissen auch die Kinder von Walter Dobenecker. Die einstige Erfurterin war 1963 in die Nähe ihres Sohnes nach Bayern gezogen. Der bevorstehende Besuch von Willy Brandt in ihrer Heimatstadt Erfurt und die politischen Entwicklungen bewegten sie so sehr, dass sie ihre Gedanken und Hoffnungen vorsichtig formuliert auf den beiden Seiten der Postkarte notierte und auch zwei aus der Zeitung geschnittene Porträts vom DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoph und Bundeskanzler Willy Brandt dazuklebte.

Die Postkarte mit dem Poststempel vom 19. März 1970 schaffte es durch die Maschen der Staatssicherheit. Obwohl deren Mitarbeiter die Post von Ost nach West und umgekehrt stets gründlich im Blick hatten. „Darüber haben wir uns damals auch gewundert“, sagt der mittlerweile 82-jährige Walter Dobenecker. Doch offensichtlich hatte die Tante unverfängliche Worte für das sehr zu Herzen gehende Thema gefunden.

Prima geeignet als Exponat, um die Wanderausstellung der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung mit einem Stück Erfurter Lokalkolorit zu versehen. Das dachte sich Tochter Heike Dobenecker und staunte nicht schlecht, als der Herr Papa nicht zur Schatulle mit den Familienandenken griff – sondern die Postkarte aus seiner Brieftasche ans Tageslicht beförderte. Dort hatte er sie mehr als 30 Jahre gut verwahrt. Nur mal von der alten in eine neue Brieftasche gepackt.

Historisches Dokument überdauert in Brieftasche die Jahrzehnte

Die Karte hat jedenfalls die letzten Jahrzehnte nicht in einer Klarsichthülle gelagert. Hardy Eidam, Oberkurator des Stadtmuseums, bewertet dies als Glücksfall. „Kunststoff zersetzt sich irgendwann und das wirkt sich auf Papier aus“, erklärte er. In der Lederbörse blieb sie hingegen gut erhalten.

An den 19. März 1970 und die besondere Stimmung in der Stadt während des Besuchs vom Bundeskanzler kann sich Walter Dobenecker noch gut erinnern. „Es kamen keine Kunden in den Laden“, sagt er, der in einer Fleischerei arbeitete. „Meine Mutter war auf dem Bahnhofsvorplatz, da gab es für meinen Vater an diesem Tag kein Mittagessen“, flachst er ein bisschen.

Die Postkarte wird übrigens nur in Erfurt zu sehen sein und nicht mit der Wanderausstellung auf Reisen gehen. Für die Ausstellung wurde extra ein Leihvertrag mit dem Stadtmuseum abgeschlossen. Damit alles seine Ordnung hat.

Sonntagnachmittag, am 8. März um 15 Uhr, wird die Ausstellung „Willy Brandt – Freiheitskämpfer, Friedenskanzler, Brückenbauer“ im Gewölbekeller des Stadtmuseums „Haus zum Stockfisch“ in der Johannesstraße 169 eröffnet. Sie ist dort bis zum 13. April zu sehen.