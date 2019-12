Kleine und große Kosmetik für den Eiermannbau in Apolda

Dass ein historisch gewachsenes Gebäude viele Analogien zum organischen Wachstum eines Lebewesens aufweisen kann, dafür ist die architektonische Geschichte des Komplexes um den Eiermannbau in Apolda ein gutes Beispiel. Und auch Schönheitseingriffe mit Spritzen gehören offenbar dazu, wenn man in Würde altern möchte. Denn seit kurzem wird im Eiermannbau an einer bestimmten Stelle Kosmetik betrieben, bei der es buchstäblich unter die Haut geht.

Die Schönheitschirurgen sind in diesem Fall die Mitarbeiter der Fliesenlegerfachbetriebs Oliver Müller aus Apolda. In Abständen von 5 bis 20 Zentimetern bohren sie derzeit zwischen den kleinen blauen Mosaikfliesen im ehemaligen Speisesaal Löcher in die Fugen. Im Anschluss wird in diese eine Kanüle gesteckt, die mit Flüssigklebstoff befüllt wird und dann langsam unter das Mosaik läuft.

80 Jahre alte Mosaikfliesen im Eiermannbau in Apolda geben nach

Vor etwa 80 Jahren habe man Mosaikfliesen noch nach einem anderen Verfahren auf den Fließestrich aufgebracht. Über die Jahre hätten sich die Steine nun vom Untergrund abgelöst und seien Hohlräume entstanden, erklärt Oliver Müller. Das bemerke der Besucher des Eiermannbaus etwa zu Veranstaltungen der Internationale Bauausstellung Thüringen (IBA) in dem Saal durch ein „Knirschen“ unter seinen Füßen. Faktisch würden manche Bereiche des Mosaiks freischweben und sich Fliesen und Fugen nur noch gegenseitig halten, so der Experte.

Einzelne herausgebrochene Mosaikelemente haben die IBA-Mitarbeiter gesammelt. Sie werden am Ende wieder eingesetzt. Größere Schadbereiche, bei denen viele Steine bereits länger fehlen und die mit Beton ausgegossen wurden, bleiben erhalten. Jedoch werden diese „Narben“ zumindest überarbeitet. Und dann soll auch der Boden wieder frei betreten werden können.

30.000 Euro Förderung von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Diese Erhaltung des alten Charmes und Charakters hat mit dem Denkmalschutzstatus des Gebäudes zu tun. Ein komplettes Facelift kommt also nicht in Frage – der Zustand soll erhalten bleiben, so Dr. Marta Doehler-Behzadi, IBA-Geschäftsführerin am Donnerstag beim Betrachten des Vorhabens. Neben ihr war auch Lars Ludwig, Leiter des Ortskuratoriums Erfurt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) in den Eiermannbau gekommen und hatte passend zur Jahreszeit ein Geschenk dabei, nämlich den symbolischen Fördervertrag über eine stolze Summe von 30.000 Euro für das Mosaik-Projekt.

Um den Jahreswechsel herum sollen die Arbeiten des Fliesenlegerfachbetriebs abgeschlossen sein. Doch für 2020 stehen im Gebäude und drumherum bereits die nächsten kleinen und großen Projekte an. Durch die Berücksichtigung beim Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ steht ein noch viel größerer Fördertopf mit mehreren Millionen Euro als Hebel bereit (diese Zeitung berichtete).

2020 stehen erste Baumaßnahmen im Rahmen „Nationale Projekte des Städtebaus“ an

Im Inneren könnte es ab Oktober 2020 so weit sein, dass etwa die Heizungsanlage oder der Saal im 3. Obergeschoss in Angriff genommen wird. Ideen für die Außenanlagen auf dem Grundstück würden bereits gesammelt. Auch die Stadt Apolda kommt in den Genuss der Fördergelder. In ihrem Zuständigkeitsgebiet soll die Auenstraße nebst Parkflächen vor dem Eiermannbau grundsaniert werden sowie der Bürgersteig durch die Kleingartenanlage in Richtung Bahnhof.