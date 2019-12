Die Innsbrucker Böhmische sowie Berthold Schick und seine Allgäu Six geben im Februar in der Leinefelder Obereichsfeldhalle ein Doppelkonzert.

Die Giganten der Blasmusik

Die Innsbrucker Böhmische sowie Berthold Schick und seine Allgäu Six geben am 15. Februar in Leinefelde ein Doppelkonzert. Zwei der wohl bekanntesten Blasmusikformationen aus dem Alpenraum werden an dem Tag ab 18 Uhr auf einer Bühne ein großes musikalisches Stelldichein bei feinster Blasmusik geben.

Die Innsbrucker Böhmische unter der Leitung von Norbert Rabanser und Berthold Schick mit seiner Allgäu Six wollen die Obereichsfeldhalle in ein Mekka für Blasmusikfans verwandeln und für beste Stimmung sorgen, natürlich mit allen großen Hits im Programm wie „Böhmische Liebe“, „Dem Land Tirol die Treue“, „Späte Liebe“, „Südböhmische Polka“ oder „Guten Abend – Gute Nacht“. Alle Eichsfelder sind herzlich zu dem Blasmusikfest willkommen. Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es schon jetzt, und zwar unter anderem im Bürgerbüro Leinefelde, Tel. 03605/2000, im Ticketshop Thüringen, 0361/2275227, sowie in allen Pressehäusern der TA und TLZ, teilt die HC Hainich Concerts GmbH mit.