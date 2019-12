Erstaufführung in Meiningen: Solo mit offenem Ausgang

Er war der Mann ihres Lebens. Sie ist die Frau seines Lebens. Sie konnten nicht mehr ohne einander. Miteinander aber auch nicht. Eine manische Liebe, die depressiv macht.

So weit, so außergewöhnlich gewöhnlich. Eine pathologische Beziehung wie andere auch. Allerdings: Seine Diagnose ist amtlich, ihre nicht. Er ist krank seit Anbeginn; sie lässt sich von ihm krank machen.

„Mein Mann ist bipolar“, erzählt die Frau. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Beides grundlos. Er ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Liebesbedürftig und sexsüchtig. „Er hat angeordnet, dass ich Flügel auf meinem Rücken habe.“ Sie ist sein Engel und seine Hure. Er ist manisch-depressiv.

Und er dominiert mit seiner Nervenkrankheit ihr Leben, das sie als Nervenbündel ausspuckt. Dazu muss er nicht einmal anwesend sein.

So spielt es Dagmar Poppy in den Meininger Kammerspielen, in einem neunzigminütigen Solo am Scheideweg: zwischen Selbstbehauptung und Selbstaufgabe, zwischen Aufbruch und Untergang.

Ausgang offen.

Das ist er tatsächlich. Wir sehen die ganze Zeit über auf den offenen Ausgang, der unser Eingang war in dieses geschlossene System der emotionalen Verstrickung. Hier, im ehelichen Wohnzimmer, gehen wir an der Frau vorüber, die matt überm Konzertflügel hängt, der nicht erklingen wird.

Dafür schlägt sie vor uns, die wir Teil ihrer Vorstellungs- und Erinnerungswelt werden, sämtliche Saiten in sich selber an: die hohen und tiefen, die hellen und dunklen, die schrillen und die satten.

Perspektivwechsel in Meininger Kammerspielen

Diese Frau ist extrem angespannt, komplett verspannt, total überspannt. Der Kampf ihres Lebens wird zum Krampf ihres Körpers. Ihre Finger verhaken sich vor ihrem Bauch, ihre Arme bewegen sich beinahe schon spastisch.

Derart durchlebt sie noch einmal die ganze Verwirrung ihrer Gefühle. Sie empört sich und höhnt, sie ist wehleidig und unterwürfig, begehrt auf und sehnt sich. Sie verzweifelt gleichsam an der „Unbeständigkeit der Liebe“.

Diese Unbeständigkeit, sprach Roxane Kasperski im April auf der großen Meininger Bühne, müsse doppelt sein, „damit jeder sein Vergnügen hat.“ Kasperski spielte Flamina in der Komödie von Marivaux; La Compagnie aus Paris gastierte damit in einer Festwoche.

Kasperski spielte in Paris aber auch jenes durchaus nicht vergnügungssteuerpflichtige Solo der Unbeständigkeit: „Meine verrückte Liebe“ („Mon amour fou“), ein vielstimmiger Monolog, den sie mit Elsa Granat schrieb, die Regie führte. Davon erzählte sie in Meiningen, weshalb Intendant Ansgar Haag nun als Regisseur die deutschsprachige Erstaufführung besorgt.

Sie tauscht das Weibchen gegen die Frau: Dagmar Poppy hier mit Musiker Ibrahim Bajo am Kanun. Foto: Günter Schreckenberg

Haag tauscht dafür in den Kammerspielen Bühne und Tribüne, um den Blick auf die offene Tür, zum Foyer hin, zu ermöglichen. Er richtet damit sozusagen den letzten Satz des Textes ein und das Stück auf ihn aus: „Sie geht über den Publikumseingang ab, raus ins Leben und nicht hinter die Bühne.“

Auf der Szene ein abgegriffenes Ledersofa, dahinter ein Gemälde, auf dem eine Frau hockend auf den Boden pisst. Der Mann soll es für 15.000 Euro gekauft haben. Bücherstapel und Spielzeug, Kartons und Müllsäcke. Hier zieht jemand um, hier zieht jemand aus.

Erst einmal aber zieht sich hier Dagmar Poppy aus und um. Das Kleidchen tauscht sie gegen Jeans und Kapuzenjacke. Sie tauscht das Weibchen gegen die Frau. Und schlüpft zwischendurch in seine halbhohen Cowboystiefel und sein grässliches buntes Hemd.

Dagmar Poppy: Leidenschaftliche Schauspielerin auf der Klaviatur der Leidenschaften

Dann ist sie er, wie er sie anpflaumt oder anfleht. Sie ist auch ein Nachbar oder eine besorgte Freundin. Dagmar Poppy spielt mehrere Rollen, durch die eine hindurch. Sie karikiert und parodiert nicht, sie erinnert sich spielend, um all diese fremden Kostüme schließlich abzustreifen.

Sie riskiert die gespaltene Persönlichkeit, setzt ihre Figur der Gefahr aus, sie von sich selbst abzuspalten und greift nach dem imaginären schwarzen Mantel: Endstation Depression. Der Mantel aber, den sie schließlich überstreift, ist hellbraun und aus Leder.

Die Frau umschifft das schwarze Loch, in das sie zu fallen droht. Das gelingt dem Text nicht ganz. Während sie sich zu verlieren droht, verliert dieser uns, in des Abends Mitte, in seiner Redundanz.

Bis dahin vermochte die Poppy, uns an sie zu binden, ihr zu folgen. Nun aber beginnt ihre eigentliche Leistung: Sie gewinnt uns zurück. Wir folgen ihr bis an die Schwelle zum Ungewissen. Eine leidenschaftliche Schauspielerin bedient die gesamte Klaviatur der Leidenschaften.

Der Musiker Ibrahim Bajo bedient den Kanun, eine orientalische Zither, wenn es um die durchaus nicht rettende Flucht des Paares nach Indien geht. Die Frau sollte, und wollte, ihren Mann retten. Nun muss sie sich selbst retten. Und Dagmar Poppy rettet den Abend vor jedem Klischee, vor jeder Peinlichkeit. Sie lässt ihm Luft, sich zu ereignen – und einen Ausgang zu finden.

Wieder am Freitag, 10. Januar, und Samstag, 8. Februar, jeweils 19.30 Uhr.