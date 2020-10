Ich habe geheult und Luftsprünge gemacht

Dass Felix Reuter am Wochenende in der Apoldaer Stadthalle überhaupt seinen Soloauftritt geben konnte, war in Zeiten von Corona nicht ganz einfach und von vielen Umständen begleitet sowie mit einem gewissen Durchhaltevermögen erst möglich, erklärt Veranstalter Steffen Wolf. Am Ende konnte Reuter, der Pianist, Musikkomödiant, Improvisationskünstler und Entertainer aus Weimar, am Samstag nun einen gelungen Abend für sein Publikum bieten.

Lange stand der Auftritt in Apolda in den Sternen. „Wir mussten im Frühjahr alle Konzerte absagen und auf den Herbst verschieben. Das war bitter. Nun dürfen die Bühnen zwar wieder bespielt werden, aber mit erheblichen Einschnitten und Auflagen“, so Wolf. Dies betrifft in erster Linie die Beschränkungen der Zuschauerzahlen, aber auch ein umfangreiches Hygienekonzept. Wo Felix Reuter Hallen wie jene in Apolda mit einer gewissen Leichtigkeit füllt, durften am Samstag nur 181 Menschen statt der sonst üblichen fast dreifachen Anzahl auf den separat gestellten Stühlen Platz nehmen. Dabei war noch vor knapp vier Wochen gar nicht klar, ob sich überhaupt Karten verkaufen lassen, denn viele Menschen verzichten derzeit auf geplante Veranstaltungen aus Angst, diese werden kurzfristig abgesagt. Der Aufwand um die Rückerstattung des Eintrittspreises tut sein Übriges.

„Ich freue mich deshalb über jeden Zuschauer, der den Mut zeigt, Künstler in diesen schweren Zeiten mit dem Kauf einer Karte zu unterstützen“, gibt sich Reuter fast demütig. Als gestander Bühnenakteur weiß er, wovon er spricht. Denn in der gesamten Veranstaltungsbranche, bei vielen Künstlern und Einrichtungen geht es bekanntermaßen seit Langem nun schon um die nackte Existenz. Auch Steffen Wolf, der viele Auftritte von Reuter organisiert, berichtet zunehmend von großen Häusern in ganz Deutschland, die derzeit in die Pleite rutschen oder bereits Insolvenz anmelden mussten.

Auch deshalb wollten die beiden gemeinschaftlich ein Zeichen setzten und die Veranstaltung in Apolda durchziehen – komme was wolle. „Felix tritt auch vor drei Gästen auf, wenn es so ist“, erklärte Wolf damals. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht abzusehen, dass das Weimarer Land zum neuen Corona-Hotspot wird und mithin das Virus abermals ganz Deutschland zu strikten Auflagen zwingt. Aus diesem Grund haben Reuter und Wolf am Freitag regelrechte Luftsprünge gemacht, als vom Gesundheitsamt in Apolda grünes Licht für die Veranstaltung kam. Wobei sich Wolf ausdrücklich für die gute Kooperation mit dem Amt bedankt.

Für Felix Reuter war der Auftritt in Apolda einer der ersten seit dem Lockdown im Frühjahr. Damals, am 14. März, war er im Schlossparktheater von Dieter Hallervorden in Berlin vorerst zum letzten Mal auf einer Bühne. Der Tag bleibt ihm vor allem wegen des Satzes eines Theater-Mitarbeiters in besonderer Erinnerung, als dieser am Abend erklärte: „Jetzt greift der Seuchenschutz, und alle öffentlichen Einrichtungen werden ab sofort geschlossen bleiben“. Reuter geht dieser Satz, besonders aber das Wort Seuchenschutz seither nicht mehr aus dem Sinn, erklärt er dieser Zeitung.

Mit sehr gemischten Gefühlen blickt er auf die vergangenen Monate zurück. Die viele Freizeit in den letzten Monaten nutzte der Künstler, um auf dem Klavier zu üben, neue Projekte zu entwerfen, Bücher zu lesen, eine CD einzuspielen, aber auch um zu weinen – „zu heulen“, wie er gesteht. Zum Schluss sagt Reuter: „Es gab viele jämmerliche Momente in dieser Zeit, deshalb bin ich sehr froh endlich wieder auftreten zu können.“