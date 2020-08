Schauspielerin des Jahres ist gebürtige Thüringerin Sandra Hüller

Von der Fachzeitschrift „Theater heute“ wurde Sandra Hüller 2003 zur Nachwuchsschauspielerin des Jahres gewählt sowie schon dreimal zur Schauspielerin des Jahres - 2010, 2013 und jüngst 2019 für die Titelrolle in der Bochumer Inszenierung „Penthesilea“ in der Regie von Johan Simons.

Die gebürtige Suhlerin Sandra Hüller („Toni Erdmann“) ist erneut zur Schauspielerin des Jahres gekürt worden. Das gab das Magazin „Theater heute“ am Donnerstag in Berlin bekannt. Sie hatte die Auszeichnung auch 2019 bekommen. Insgesamt wurde sie bereits vier Mal ausgewählt. Diesmal lobten die 44 Kritikerinnen und Kritiker ihre Darstellung von „Hamlet“ am Schauspielhaus Bochum.

Hüller wurde 1978 in Suhl geboren und studierte Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Erste Engagements führten sie ans Theaterhaus Jena und das Schauspiel Leipzig. Sie arbeitete unter anderem auch an Theatern in Basel, München und Zürich, hat aber auch mit TV- und Kinoproduktionen Bekanntheit erreicht.

Schauspieler des Jahres wurde bei der Kritiker-Auswahl Fabian Hinrichs („Tatort“), Theater des Jahres zum zweiten Mal in Folge die Münchner Kammerspiele.