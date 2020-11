Vages Hoffen auf Dezember: Kulturbranche kämpft mit erneutem Lockdown

Hart trifft der Corona-Lockdown die Thüringer Theater, Orchester und Museen. Alle Häuser erfüllen das Edikt der Regierung, bis Monatsende zu schließen, doch niemand weiß, wie es im Dezember weitergeht. Jetzt müssen im komplexen Kultur-Getriebe ad hoc Veranstaltungen umgeplant werden, gravierende Einnahmeausfälle drohen, und mental lastet die Unterstellung, als „Unterhaltungsbranche“ disponibel zu sein, schwer auf empfindlichen Künstlerseelen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Vereinzelt wird bereits erbittert Protest artikuliert: An einer stummen Mahnwache gestern auf dem Theaterplatz Weimar nahmen viele DNT-Mitarbeiter, darunter Intendant Hasko Weber, teil. In Jena schlossen sich die Philharmoniker am Montagabend demonstrativ der Aktion #SangUndKlanglos des Bündnisses „Alarmstufe Rot“ per Livestream an. Dieses lautstarke Schweigen gilt zuerst all den Freiberuflern, deren Existenz als Soloselbstständige nun extrem bedroht ist. Keine Auftritte, keine Einnahmen. Hartz IV steht vor der Tür.

Laut DNT-Intendant Hasko Weber, der im Deutschen Bühnenverein die Intendantengruppe anführt, sind allein 30.000 Kollegen, die zum Beispiel als Solisten, Regisseure oder Bühnen- und Kostümbildner mit Theatern zusammenarbeiten, bundesweit davon betroffen. Andere Sparten - zum Beispiel Kabarett, Kleinkunst und Kammermusik - sind da noch nicht mitgezählt. Weber fordert, das derzeitige System der Geldströme und Honorare dringlich zu überdenken.

Etwas milder stellt sich die Situation für Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft dar. Trotz der Versprechungen seitens der Bundes- und Landesregierungen, Einnahmeausfälle abzufangen, macht man sich große Sorgen. „Wirtschaftlich ist das schon verheerend“, sagt Kay Kuntze, Intendant in Altenburg und Gera. Dort versucht man gerade, Abonnements umzuschichten und den Kontakt zum Publikum nicht zu verlieren. Und begonnene Proben? - „Wir arbeiten normal weiter“, erklärt Kuntze. Alle Produktionen werden zu Ende geführt, und die Premieren finden im Zweifelsfall als geschlossene Vorstellungen vor den unmittelbar Beteiligten statt. Ein Abbruch mitten in der künstlerischen Arbeit wäre schier unerträglich. Hoffen auf Dezember, heißt die Devise. Vielleicht geht der Vorhang dann wieder hoch?

Ähnlich verfahren die anderen Theater. Doch denkt Michaela Barchevitch, Intendantin der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, wie ihre Kollegen nicht kurzfristig; sie fordert: „Wir brauchen einen Diskurs darüber, wie es danach weitergeht.“ Und Weimars Weber fügt an: „Dass man in Wellenbewegungen schließt und wieder öffnet, halte ich für nicht durchführbar.“ Es müsse nach Wegen gesucht werden, im Alltag mit dem Coronavirus umzugehen - das heißt eben nicht zuletzt: im Spielbetrieb.

Eine Adventszeit ohne Musik?

Barchevitch wirkt am Telefon traurig, aber kämpferisch. „Es ist eine ernüchternde Situation“, sagt sie. „Selbstverständlich tragen wir sie mit.“ Alle Konzerte im November hat sie absagen müssen; sie versucht, sich mit den eingeladenen Solisten auf neue Termine zu verständigen, so dass sie vereinbarte Honorare schon jetzt zur Hälfte vorschießen kann. Das hilft Freiberuflern zumindest ein wenig in akuter Not. Für Bachs „Weihnachtsoratorium“, bloß die erste Kantate, wollte Barchevitch ins große, aber kalte Gothaer Straßenbahndepot ausweichen. Jetzt steht sogar dieses Projekt in den Sternen. Eine Adventszeit ohne Musik? „Das ist nicht vorstellbar“, sagt sie fest.

Bei der Thüringen Philharmonie läuft nur das avancierte musikpädagogische Programm - in reduzierter Form - weiter. In Mini-Formationen besuchen die Musiker Schulen, soweit deren Hygienekonzepte es zulassen. So lässt man wenigstens beim Jüngsten Publikum noch ab und zu von sich hören.

Auch Guy Montavon in Erfurt hofft, im Dezember wieder öffnen zu dürfen. „Wir haben das Weihnachtsmärchen fertig geprobt und könnten Aufführungen anbieten, dürfen es aber nicht.“ Traditionell liegt in den Wintermonaten der Akzent im Spielbetrieb bei den Bedürfnissen und Seh-Süchten der Jüngsten unter den Besuchern. Nordhausens Daniel Klajner hat alles umkoordiniert und bringt vom 4. bis 6. Dezember täglich Premieren heraus: „Der Vetter aus Dingsda“, „Lola Blau“ und das Weihnachtsmärchen geben sich, wenn’s gutgeht, dann die Klinke in die Hand.

„Museen werden schlechter behandelt als Baumärkte“

Kaum anders als den Theatern ergeht’s den Museen. Landauf, landab sind die Häuser dicht. Dabei sei ihm nirgends hierzulande ein Fall zu Ohren gekommen, dass ein Besucher sich im Museum infiziert habe, gibt Verbandspräsident Thomas T. Müller zu bedenken. „Wir haben Verständnis dafür, dass die Pandemie bekämpft werden muss“, sagt er, „aber Unverständnis dafür, dass Museen schlechter behandelt werden als Baumärkte.“

Gemeinhin gilt der November in seiner Zunft als besucherschwächerer Monat, doch Müller widerspricht da energisch. Gerade jetzt, in der kurzen Phase nach der Schließzeit im Frühjahr und Sommer, gab es wieder verstärkt Umsatz an den Eintrittskassen. Im eigenen Haus, den Mühlhäuser Museen, reüssierte Müller soeben mit der archäologischen Schau „Roms verlorene Provinz“, die sich mit den Einflüssen Roms auf Germanien in der Antike befasst. Eine Netflix-Serie spiele ihm da in die Hände, mutmaßt der Museumsmann.

Außer Schadensbegrenzung kann aber auch Müller derzeit nicht viel tun. Eine baldige Evaluation der Corona-Regeln fordert er ebenso wie die Kulturkollegen an den Theatern. Hasko Weber in Weimar spricht viel mit seinen Ensembles, um Mut zu machen, vor allem mit Choristen und Musikern der Staatskapelle. Und Guy Montavon sagt: „Auch nachts wird das Theater beleuchtet. Damit die Leute wissen: Wir sind noch da!“

