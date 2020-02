Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Maritime Festsitzung des NCC erhält begehrtes Prädikat

Am Samstagabend eröffnete der Niederroßlaer Carneval Club (NCC) die Kreuzfahrtsaison. Vom Ablegehafen am Kuhstall in Zottelstedt ging es mit dem Ozeanriesen „MS BABA“ ilmabwärts über Saale und Elbe in die Nordsee, um schließlich mit einer Atlantikquerung das Ziel New York anzusteuern – alles unter dem Motto „Radau Kapitän, volle Fahrt voraus! Wir schiffen ein und laufen aus!“

Als alle Passagiere eingeschifft hatten, legte der Dampfer um 19.11 Uhr endlich ab und die Reise konnte beginnen. Die Besatzung unter Führung des Kapitäns und Präsidenten Ralf Lemke stand auf der Brücke und peilte den Kurs, der Kohlebunker war für die lange Überfahrt randvoll und die Ballasttanks mit Bier gefüllt. Alles war gut vorbereitet und hätte so schön werden können.

Petunia Pingelig macht dem NCC das närrische Leben schwer

Hauptsache Schürze! Heiko Hotovec tritt als frivoler Bartender in Erscheinung. Foto: Thomas Pake

Doch der NCC hatte nicht mit Petunia Pingelig gerechnet. Die berüchtigte Kreuzfahrttesterin hatte sich unter falschem Namen an Bord geschlichen und wachte mit Argusaugen über das Geschehen auf der närrischen Galeere. Aber es gab nichts zu meckern, alle Abteilungen waren auf ihren Stationen und erledigten ihre Aufgaben mit Bravour.

Die Passagiere bekamen davon natürlich nicht viel mit, wurden sie doch währenddessen vom Animationsteam an Deck vortrefflich bespaßt. Die ganze Reise über wurde getanzt, gesungen und gelacht.

PPPP: Niederroßlaer Carneval Club erhält das begehrte Prädikat

Die zahlreichen Balletts heizten mit feurigen Choreografien und originellen Kostümen den Passagieren ordentlich ein und die Rundschrankfummeln animierten stimmgewaltig zum Mitsingen beliebter Gassenhauer. Mit dem weißen Flügel und den eleganten weißen Smokings kamen die Mannen um Vorsänger Matthias „Minna“ Friebel dermaßen gut an, dass dieser sich von einem Wunsch nach Zugabe vollkommen überrascht sah.

Eine der zahlreichen Tanzeinlagen bei der NCC-Festsitzung. Foto: Thomas Pake

Für ein sportliches Finale und somit auch den stimmungsmäßigen Höhepunkt sorgte wieder einmal die Boygroup des NCC. Mit akrobatischen Übungen und einem menschlichen Surfbrett rissen sie den letzten Zweifler von Stühlen. So blieb Kreuzfahrttesterin Petunia Pingelig am Ende gar nichts anderes übrig, als einer Kreuzfahrt auf der „MS BABA“ das PPPP, das Petunia-Pingelig-Premium-Prädikat zu verleihen.