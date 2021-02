Meilenstein für den Eiermannbau in Apolda

Für das IBA-Projekt Eiermannbau Apolda markierte das Jahr 2020 trotz aller Einschränkungen einen weiteren Meilenstein im Hinblick auf das künftige Nutzungsmodell „Open Factory“ innerhalb des Baudenkmals, so ein Fazit der Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen. So sei erfolgreich das Format „Eintritt frei!“ umgesetzt worden, in das auch Mittel aus dem Bundesförderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ flossen. Hierzu erhielten ausgewählte Nutzer Räume.