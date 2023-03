Stiftung fördert 34 Thüringer Denkmale

Gefördert 2023 von der Deutschen Stiftung Denkmalshutz (DSD): Das Umgebindehaus in Kriebitzsch wurde vermutlich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet. Im Erdgeschoss ist es mit einer Holzstube ausgestattet, das Obergeschossfachwerk stand als zweifach verriegelte Fachwerkkonstruktion mit stockwerkhohen Streben im südlichen Gebäudeteil auf den Einzelstützen der Umgebindekonstruktion des Erdgeschosses. Das Haus deckt ein Satteldach. Die tragenden Erdgeschosswände, also die Umgebindesäulen, hat man später durch Ziegelmauerwerk ersetzt. Die aus Holz errichtete originale Stube, deren Decke sich nicht in das Hausgefüge einbindet, bildet heute den Fußboden des Obergeschosses. Einen hohen Sanierungsrückstau und ein ausgeprägtes Schadensbild gibt es vor allem an den Fachwerkwänden des Obergeschosses, an den Erdgeschosswänden sowie an den aus horizontalen Halbhölzern errichteten Stubenwänden. Foto: Guido Siebert/DSD