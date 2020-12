Lehrer über Nacht – Ein Quereinsteiger berichtet über seine Erfahrungen

Neunte Klasse, Wirtschaft/Recht, es ging um Arbeitsteilung, und er hatte sie am Beispiel von Robinson und Freitag auf der Insel entlang erklärt: An seine erste Stunde kann sich der Volkswirtschaftswissenschaftler Adrian Ille gut erinnern. Im Oktober 2019 trat er seine Stelle als Lehrer an, acht Wochen später hielt er seine erste eigenständige Unterrichtsstunde. Über den Vorbereitungen hatte er ein ganzes Wochenende gesessen. Es spricht nicht von Unsicherheit, sondern von Respekt vor der Aufgabe.

Im vierwöchigen Crashkurs zuvor hatte er zwar viel von Methodik und Didaktik gehört, aber das ist die Theorie. Wie viel du falsch machen kannst, bemerkst du erst, wenn du vor der Klasse stehst.

Wie schnell 45 Minuten vergehen. Wie viele Entscheidungen du ständig treffen, was du beobachten musst. Wer ist unaufmerksam, wer langweilt sich, wo entsteht gerade eine Störung, und wie reagierst du? Wen sprichst du an und wie, hören sie dir zu, was ist eine angemessene Reaktion? Und das alles gleichzeitig, sie sind in der Klasse 20 bis 30 Schüler und jeder ist anders.

Wenn es schlecht läuft, du den richtigen Moment verpasst, kann dir die Stunde hoffnungslos entgleiten.

Thüringen hatte sich bislang sehr zurückgehalten

Adrian Ille ist, was die Schulpolitik einen Seiteneinsteiger nennt. Menschen die meist studiert haben, aber eben nicht auf Lehramt. Es gibt Bundesländer, in denen in Zeiten von Lehrermangel fast 50 Prozent der Neueinstellungen aus Seiteneinsteigern bestand. Thüringen hatte sich bislang sehr zurückgehalten, und der Grundsatz, einem ausgebildeten Lehrer immer den Vorrang zu geben, gilt nach wie vor. Aber es hat, heißt es im Bildungsministerium, dazu ein Umdenken gegeben. Seiteneinsteiger, heißt es inzwischen, sind eine „notwendige Säule für die Unterrichtsabsicherung“.

Die Mehrheit der Quereinsteiger ist in Regelschulen im Thüringer Norden und Süden eingesetzt, für Mangelfächer wie Naturwissenschaften sie unterrichten aber auch Sprachen und Musik. In Bereichen also, wo der Lehrermangel am härtesten zuschlägt, weil sich zu wenige Bewerber finden.

Potenzielle Quereinsteiger werden in der Lehrergewinnungskampagne gezielt in den Blick genommen, in einschlägigen Netzwerken wirbt neuerdings der Bildungsminister in einem Video persönlich für die Option. Die Ansprache ist offensiv geworden, die Hürden niedriger, das schlage sich im gewachsenen Interesse wieder. Was man im Bildungsministerium auch ein wenig auf die Folgen zurückführt, die Corona an Unsicherheit in der Berufswelt hinterlässt.

Nicht als Strohhalm, sondern als berufliche Alternative, die man vielleicht sogar schon in Erwägung gezogen hat. Zumindest war das bei Adrian Ille so.

Über ein Lehramtsstudium, erzählt der heute 38-Jährige, hat er schon nach dem Abitur nachgedacht. Doch dann wurde es Volkswirtschaftslehre und nach dem Studium hat er an der Leipziger Universität zu Geldpolitik und internationalen Finanzmärkten geforscht.

Der Traum vom Lehrerberuf war trotzdem nicht verschwunden. Er sprach damals sogar mit seinem Diplom an der Jenaer Universität vor. Um Lehrer zu werden, hätte er damals ein weiteres Vollzeitstudium und ein angeschlossenes Referendariat bewältigen müssen. Für einen Familienvater mit zwei Kindern, der er inzwischen war, nicht machbar. Stattdessen bewarb er sich bei einer Unternehmensberatung, später arbeitete er in der Verwaltung der Weimarer Bauhaus-Uni. Vor zwei Jahren erfuhr er von den neuen Möglichkeiten in Thüringen. Große Chancen, bekennt er, hat er sich nicht ausgemalt, als er im Schulamt Weimar vorsprach. Wirtschaft/Recht, das er gern unterrichten würde, ist nicht gerade als Mangelfach bekannt. Dafür suchten sie an der Jenaplanschule in Weimar händeringend einen Mathelehrer. Nach der Chance, fand er, sollte er greifen. Im Oktober vergangenen Jahres trat er die Stelle an.

Nur wenige Tage später saß er im Grundkurs für Seiteneinsteiger. Ein Glücksfall, weiß er heute, es gibt Kollegen, die länger darauf warten und gewissermaßen ohne Vorbereitung ins kalte Wasser geworfen werden.

Im Thüringer Bildungsministerium plant man immerhin, im kommenden Jahr die Zahl dieser Kurse auf fünf aufzustocken. Doch es geht nicht nur um diesen ersten Kurs, es geht vor allem um den Alltag in der Schule. Für Lehramtsanwärter, bemerkt Adrian Ille, seien Zeiten und personelle Ressourcen für die Ausbildung eingeplant, Seiteneinsteiger gelten als volle Kraft, obwohl allen klar ist, dass dies nicht funktioniert.

Eine Schwachstelle, die auch von der GEW immer wieder kritisiert wird. Neben einer intensiven Vorqualifizierung in den wichtigsten didaktischen und methodischen Fragen, mahnt die Bildungsgewerkschaft mehr intensive Begleitung im Schulalltag an. Wenn man nicht riskieren wolle, dass die Seiteneinsteiger vorzeitig an den Realitäten in der Schule scheitern.

Doch die Bedingungen der Nachqualifizierung seien nicht optimal, vielfach würden sie sich gar verschlechtern, lautet der Befund. Es fehle an personellen Ressourcen, an Möglichkeiten der Hospitation.

Qualifikation für das Zweitfach Mathematik ist geplant

Die können, in Abhängigkeit der Abschlüsse und Berufserfahrungen, bis zu 24 Monate betragen. Neben dem Schulalltag, gesteht Adrian Ille, sei das schon ein Kraftakt. Im Februar beendet er seine seine Qualifikation am Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, dann ist er Lehrer für Wirtschaft/Recht.

Als Lehrer „zweiter Klasse“, als Lückenfüller, fühlt er sich nicht. Und nein, das sind auch nicht die Signale, die er von den Kollegen wahrnimmt, im Gegenteil.

Es ist, sagt er, das Erfüllendste, was ich bis jetzt beruflich getan habe.

Auch wenn jede Stunde noch lange Vorbereitungen kostet. Er freut sich auf die Zeit, wenn die Erfahrung mehr Routine gestattet. Weil Routine im guten Sinne Freiheit für Kreativität schafft. Für die Frage, wie man als Lehrer Interesse weckt, und wenn es richtig gut läuft eine Leidenschaft. Wie man zwischen dem Unterrichtsstoff Stoff und der Lebenswirklichkeit der Schüler eine Verbindung schafft. Für die Frage, wie gute Bildung funktioniert.

Er hat in den vergangenen Monaten auch einiges an, wie er es beschreibt, naiven Vorstellungen über das „Lehren“ korrigiert. Du kannst da vorn keine Ein-Mann-Show abliefern und kein Referat halten, du musst sie mitnehmen, sagt er. Wenn das gelingt, kann man erfüllende Momente erleben.

Als es zum Beispiel um das Thema Arbeitsteilung ging, war man schnell bei der Frage, wie der Mehrwert verteilt werden soll und was Gerechtigkeit ist. Es war, erinnert er sich, eine fast emotionale Diskussion. So stellt er sich diesen Beruf vor.

Er hat in den vergangenen Corona-Monaten aber auch eine Ahnung davon bekommen wie es gehen, kann, dass sich Kollegen ausgebrannt fühlen und über ihre Grenzen gehen. Bereut hat er seine Entscheidung trotzdem keine Minute, im Gegenteil. Demnächst will er eine Qualifizierung zum Mathelehrer beginnen.

