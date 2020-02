Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lehrer und Schüler berichten vom Schulalltag in Schleiz

Das Staatliche Gymnasium Dr. Konrad Duden in Schleiz hatte zu einem Schnuppertag für Eltern und Kinder eingeladen. Die künftigen Schüler hatten so Gelegenheit, sich ihre neue Schule etwas genauer in Augenschein zu nehmen.

Die zehnjährige Leonie wird im kommenden Schuljahr auf das Gymnasium Dr. Konrad Duden wechseln. Am Sonnabend besuchten sie und ihre Familie den Schnuppertag der Einrichtung. Gleich im ersten Raum den sie betreten, wartet schon die erste Aufgabe auf sie – eine Pyramide aus Papier formen. Denn während sich die Eltern über die Schule und die verschiedenen Angebote dort informierten, gingen die Kinder auf Spurensuche. Jeder Fachbereich hatte sich etwas anderes einfallen lassen. So konnten die Kinder zum Wortweltmeister in Deutsch werden, bei der Gruppe Darstellen und Gestalten Masken basteln oder sich im Musikraum an den Instrumenten versuchen.

Bei Fragen von Eltern oder Kindern standen nicht nur die Lehrer zur Verfügung. „Uns ist es wichtig, dass auch die jetzigen Schüler über ihren Alltag an unserer Schule berichten können“, erklärt Alexandra Fischer, Leiterin des Gymnasiums. So standen auch Schüler aus jeder Klassenstufe den Besuchern Rede und Antwort, andere empfingen die Gäste und verteilten Informationszettel sowie den Stationsplan. Einige Schüler der Kursstufe und Schülervertreter führten die Gäste durch das Gebäude und plauderten über den Unterricht und den Alltag am Gymnasium. „Wir finden es toll, dass die Schüler sich an einem Samstag die Zeit nehmen und uns bei diesem Schnuppertag helfen“, so Alexandra Fischer.

Die Anmeldewoche für Schüler beginnt am 2. März. Am Montag, Dienstag und Donnerstag können Eltern von 14 bis 18 Uhr ihre Kinder anmelden, am Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr. Nach telefonischer Vereinbarung können Interessierte auch am 7. März, von 10 bis 12 Uhr im Gymnasium erscheinen.