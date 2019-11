Liebes Mädchen Horrormonster

Gera. Schüler der Pfortener Grundschule in Gera haben 17 Minutenfilme, Comics und Dokumentationen gedreht. Premiere hatten sie am Donnerstagabend.

„Der aufregende Dschungelurlaub“ endet damit, dass die Protagonisten ihre Handys in den Fluss werfen. Instagram spielt im Angesicht eines Tigerangriffs eine untergeordnete Rolle. Und nicht alles, was im Netz steht, ist wichtig oder richtig. Das Handy zu versenken, ist zwar nicht die Patentlösung, um sich vor der Informationsflut zu schützen, aber eine Möglichkeit. „Es gehört eine kritische Distanz zum richtigen Umgang mit Medien“, sagt Frank Karbstein von der Thüringer Landesmedienanstalt. Deswegen arbeitet er zusammen mit der Geraer Pfortener Schule und vermittelt Kindern, nach welchen Regeln Medien funktionieren. „Der aufregende Dschungelurlaub“ ist nur einer von 17 Filmen, die in diesem Rahmen am Donnerstagabend in der Schulturnhalle vor Schülern und Eltern gezeigt wurden. Es ist ein Trickfilm aus gebastelten Figuren, der neben zwei anderen Filmen in Kooperation mit dem Thüringer Medienbildungszentrum entstand. In Zusammenarbeit mit dem Filmclub Gera-Pforten drehten die Schüler auf freiwilliger Basis etliche Minutenfilme in der Film AG Neulandfilm. Alle in diesem Jahr.