Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. In das Atemalkoholgerät pusten konnte er nicht mehr.

Alkohol am Steuer: Autofahrer im Weimarer Land zu betrunken, um zu pusten

Bad Berka. Dieser 27-Jährige hatte deutlich zu viel Alkohol getrunken: Er war derart stark alkoholisiert, dass ein Atemalkoholtest scheiterte. Er konnte nicht einmal mehr pusten.

Nach einem Zeugenhinweis wegen der auffälligen Fahrweise eines Seats hatte sich die Polizei in den frühen Dienstagmorgenstunden auf die Suche nach dem Auto gemacht. Am Kreisverkehr kurz vor Bad Berka entdeckten die Beamten den Wagen und hielten ihn an. Die auffällige Fahrweise erklärte sich postwendend, als den Polizisten starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegenwehte.

Der 27-jährige Fahrer war nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Für ihn ging es gleich in ein Krankenhaus zum Blutabnehmen. Sein Führerschein wurde sichergestellt - und um weiteren Dummheiten vorzubeugen, auch der Autoschlüssel.

