Apolda: 150 Kilo Holzgreifer gestohlen

Hochwertige Werkzeuge und Mopeds gestohlen

Zwischen Mittwoch und Donnerstag brachen Unbekannte mittels Winkelschleifer in eine Halle in der Auenstraße 26 ein. Gestohlen wurden eine orangefarbene Simson S51 und ein Simson-Roller, beides im Gesamtwert von etwa 4000 Euro. Weiterhin wurden Werkzeuge im Wert von 5600 Euro entwendet, meldet die Polizei.

In der Ortschaft Oberroßla wurde im gleichen Tatzeitraum in einem Waldstück ein Holzgreifer für Bäume (etwa 150 Kilogramm schwer) im Wert von 1000 Euro von einem Ladekran abmontiert. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen der Taten. Hinweise an Telefon: 03644/5410.

In Linkskurve verschätzt

Überhöhte Geschwindigkeit ist wahrscheinlich der Grund, warum ein 27-jähriger Honda-Fahrer am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der Straße zwischen Pfiffelbach und Wersdorf von der Straße abkam und im Graben landete. Er blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden.

