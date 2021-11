Autofahrer verliert in Görmar Kontrolle und verletzt sich schwer

Görmar. Mann kann sich noch selbst aus Auto schleppen und Hilfe rufen.

Ein Autofahrer musste am Donnerstagvormittag in Görmar im Unstrut-Hainich-Kreis schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 9.50 Uhr laut Polizei mit seinem Renault Clio in Görmar unterwegs.

An der alten Gärtnerei verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug überschlug sich, ehe es zum Stillstand kam. Der Autofahrer konnte noch selbst sein Fahrzeug verlassen und die Rettungskräfte verständigen. Sein Clio musste abgeschleppt werden.

