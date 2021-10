Einbruch auf Friedhofsgelände in Bad Salzungen

Bad Salzungen/ Merkers. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus dem Wartburgkreis.

Das Sozialgebäude des Alten Friedhofs in Bad Salzungen suchten unbekannte Diebe zwischen Montagabend und Dienstagfrüh auf. Sie ließen Gartenwerkzeug im Wert von 600 Euro mitgehen. Erheblich höher ist der Sachschaden, den sie beim Zerstören von Fenstern und Türen hinterließen. Den schätzt die Polizei auf 4000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Telefonnummer: 03695/5510.

Ohne Licht aber mit Handy am Ohr und Drogen in der Tasche in Merkers unterwegs

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei hielt am Mittwoch gegen 0.30 Uhr einen 19-Jährigen Radfahrer an, der ohne Licht aber dafür mit Handy am Ohr durch Merkers fuhr. Laut Polizeimeldung sei der junge Mann so in sein Telefonat vertieft gewesen, dass er das eingeschaltete Blaulicht nicht bemerkte und erst, als die Beamten hupten, das Telefonat unterbrach. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten Cannabis. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Betrunken unterwegs in Merkers

Ebenfalls in Merkers hielt die Polizei am Dienstagvormittag einen 53-jährigen Suzuki-Fahrer an. Sein Atem roch trügerisch. Ein Atemalkoholtest bestätigte das und zeigte einen Wert von 1,5 Promille. Laut Polizeimeldung ging es für den Mann weiter zur Blutentnahme und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

weitere Polizeimeldungen aus der Region