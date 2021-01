Ein Wäschetrockner sorgte in Weimar am Sonntag für einen Kellerbrand.

Weimar Vermutlich ein kaputter Wäschetrockner sorgte am Sonntag für einen Brand in der Carl-von-Ossietzky-Straße.

Eine verletzte Person nach Kellerbrand in Weimar

Die Berufsfeuerwehr Weimar wurde am Sonntagvormittag zu einem Kellerbrand in die Carl-von-Ossietzky-Straße in Weimar alarmiert.

Beim Eintreffen drang bereits dichter schwarzer Rauch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz sofort in den Kellerbereich zur Brandbekämpfung vor. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses verließen das Gebäude in der Zwischenzeit eigenständig und versammelten sich davor. Hier wurde sie durch die Einsatzkräfte betreut.

Nach kurzer Suche konnte im Keller ein brennender Wäschetrockner gefunden und durch den Angriffstrupp gelöscht werden. Anschließend wurde der Keller mit einer Hochdrucklüfter zwangsbelüftet. Zur Sicherheit wurde das komplette Gebäude mit einem Gasmessgerät Wohnung für Wohnung überprüft. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses musste aufgrund einer Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in das Klinikum Weimar gebracht werden.

Aufgrund der Minusgrade musste die Feuerwehr die Einsatzstelle mit Streusalz abstreuen. Das austretenden Löschwasser aus den Fahrzeugen und Schläuchen gefror auf der Straße. Nach beendigung der Löschmaßnahmen hat die Polizei Weimar und die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen führte ein technischer Defekt zum Brand des Wäschetrockners. Die Höhe des Schadens kann derzeitig noch nicht beziffert werden. Der dunkle Rauch hat jedoch große Teile des Kellers und die darin gelagerten Sachen mit Ruß bedeckt.

