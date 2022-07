Lastwagen kippt in Oberhof um - Fahrer schwer verletzt

Oberhof. An der Rennrodelbahn in Oberhof ist ein Lkw umgestürzt. Der Fahrer ist dabei schwer verletzt worden. Er wollte den Kipper rückwärts rangieren und war dabei auf eine unbefestigte Schotterstelle geraten.

Ein 40-jähriger Lastwagenfahrer war Dienstagmittag auf einem teilweise unbefestigten Schotterweg auf einer Baustelle an der Bobbahn in der Tambacher Straße in Oberhof unterwegs. Er rangierte seinen Kipper rückwärts, geriet ins Rutschen und kam schließlich vom Schotterweg ab. Der Lkw kippte auf die Fahrerseite und blieb liegen.

Mit schweren Verletzungen kam der 40-Jährige ins Krankenhaus.

