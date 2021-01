Mehrere Anzeigen nach Streit zwischen Autofahrern auf der A4 im Wartburgkreis

Der "Konvoi" wurde in Tambach-Dietharz von den Beamten der Autobahnpolizei und Polizeiinspektion Gotha in Empfang genommen.

Sättelstädt. Auf der A4 bei Sättelstädt sind zwei Autofahrer derart in Streit geraten, dass einer den anderen mit einem Messer bedrohte und gegen das Auto trat.

Ein 35-Jähriger alarmierte am Sonntagmittag die Autobahnpolizei: Er sei von Insassen eines anderen Fahrzeugs bedroht worden.

Bei der Fahrt in Richtung Dresden zwischen Sättelstädt und Waltershausen war der Mann zunächst von einem anderen Wagen ausgebremst worden. Anschließend waren die Insassen in Streit geraten. Dabei wurde der 35-Jährige mit einem Messer, außerdem sei gegen sein Auto getreten worden.

Die beiden Fahrzeuge fuhren dann in Richtung Dresden auf der Autobahn und an der Anschlussstelle Gotha-Boxberg auf Bundes- und Landstraßen bis Tambach-Dietharz weiter. Dort warteten schon die alarmierten Polizisten der Autobahnpolizei und der Landespolizeiinspektion Gotha. Wegen des Verdachts der Nötigung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Sachbeschädigung wurde Anzeige gegen den Fahrer und einen Insassen des Audi erstattet. Zudem wurde der Führerschein des 32-jährigen Fahrers sichergestellt.

