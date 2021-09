Mehrere laute Detonationen in der Nacht in Apolda

Apolda. Mehrere Streifenwagen eilten herbei. Außerdem meldet die Polizei einen Randalierer in Weimar.

In der Nacht auf Samstag alarmierte um 0.05 Uhr ein Anwohner aus der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda die Polizei über eine laute Detonation ein. Da zunächst die Sprengung eines Geldautomaten vermutet wurde, kamen neben der Polizei vor Ort auch Streifenwagen umliegender Dienststellen zum Einsatz.

Beim Eintreffen der ersten Beamten vor Ort waren erneut Detonationen zu vernehmen, die aber nicht genauer lokalisiert werden konnten. Beschädigungen wurden nicht festgestellt. Auch die Quelle ist der Polizei bisher noch unklar. Das Zünden von nicht zugelassenen Böllern scheint naheliegend. Böllerreste wurden aber nicht gefunden.

Mehrere Kennzeichen in Weimar abgerissen

In der Nacht zum Samstag wurden zudem in Weimar an mehreren Fahrzeugen die Kennzeichen abgerissen und weggeworfen. Schwerpunkt war die Marktstraße. Neben den Beschädigungen an den Kennzeichenhalterungen müssen die Geschädigten nun auch noch zur Zulassungsstelle, um die Fahrzeuge umzumelden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Weimar unter der 03643-8820 entgegen.

