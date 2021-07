Mehrere Polizeieinsätze in Bad Salzungen

Bad Salzungen. Mehrfach Ruhestörungen gemeldet.

Die sommerlichen angenehmen Temperaturen führten in der Nacht zu Sonntag zu mehreren Einsätzen der Polizei wegen Ruhestörungen, da laut Polizei "viele Nachteulen nicht rechtzeitig und vor allem nicht geräuschlos den Weg in ihr Nest fanden". So mussten die Beamten z. B. am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr mehrere Personen aus einer Shisha-Bar an der Wildprechtrodaer Straße in Bad Salzungen zur Ruhe ermahnen und nach Hause schicken, um anderen Bürgern den verdienten Nachtschlaf zu ermöglichen.

