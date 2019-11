So sahen diverse Wahlplakate in der Wartburgregion vor der Landtagswahl aus. Politiker wurden optisch zu bärtigen Taliban gemacht.

Eisenach. Nach den Schmierereien auf Wahlplakaten in Thüringen kann die Polizei einen Ermittlungserfolg vermelden.

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen mittleren Alters gefasst, der für das Beschmieren von Wahlplakaten in mehreren Landkreisen in Frage kommen soll. Das teilte Polizeisprecherin Alexandra Hoodt von der Landespolizeiinspektion in Gotha auf Anfrage unserer Zeitung mit.