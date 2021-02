Schmierereien am Schillermuseum - Frontalcrash gerade noch verhindert - Teurer Unfall

Schmierereien am Schillermuseum

Unbekannte sprühten Freitagnacht zwei Graffiti an die Fassade des Schillermuseums in Weimar. Die jeweils über zwei Meter langen Tags bestehend aus einzelnen Buchstaben wurden an die Außenwände des Gebäudes angebracht. Die nun anfallenden Kosten für die Entfernung der Schmierereien belaufen sich auf mindestens 1.000 EUR. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar telefonisch unter 03643/882-0 entgegen.

Planenschlitzer in Mellingen

Wieder einmal haben Diebe auf einem Autobahnparkplatz zugeschlagen. Diesmal entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag auf dem Rastplatz in Mellingen den Inhalt mehrerer Pakete von einem geparkten Lkw. Dabei schlitzten sie die seitliche Plane des Sattelaufliegers auf. Da ihnen scheinbar gefiel, was sie sahen, durchtrennten sie ein Sicherungskabel und öffneten mehrere Pakete auf der Ladefläche. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf circa 2.000EUR geschätzt.

Sperrmüll entzündet

Unbekannte entzünden am frühen Sonntagmorgen kurz nach 3 Uhr Sperrmüll im Bereich Lindenberg in Weimar. Der circa 2 Kubikmeter umfassende Haufen aus Müll geriet in Brand und beschädigte einen kleinen Baum. Dank des zügigen Eintreffens der Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah gelöscht werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 03643/882-0 bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

Frontalcrash gerade noch einmal verhindert

Am Freitagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 85 zwischen Blankenhain und Bad Berka ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 28-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr hinter einem Lkw auf der Bundesstraße in Richtung Bad Berka, als er plötzlich in einer unübersichtlichen Linkskurve zum Überholen ansetzte. Während des Überholens kam dem Golf-Fahrer ein Mercedes Vito entgegen.

Um einer frontalen Kollision mit dem Golf zu entgehen, lenkte der 46-jährige Mercedes-Fahrer seinen Pkw nach rechts in die Leitplanke. Der Golf-Fahrer wiederum lenkte ebenfalls nach rechts, um dem drohenden frontalen Zusammenstoß zu entgehen und kollidierte seitlich mit einem Lkw. Nur durch Glück wurde niemand verletzt. Gegen den 28-jährigen Fahrer wurde aufgrund seines gefährlichen Fahrmanövers Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und sein Führerschein sichergestellt. Die beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4.000 EUR

Teurer Unfall mit leichter Verletzung

Freitag gegen 17 Uhr ereignete sich ein Unfall in Weimar, in der Einmündung der Schwanseestraße zur Florian-Geyer-Straße. Eine 44-jährige Opel-Fahrerin fuhr auf der Schwanseestraße in Richtung Fuldaer Straße und wollte links in die Florian-Geyer-Straße einbiegen. Beim Abbiegen übersah sie jedoch einen ihr entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Audi Q5, wodurch es zur Kollision kam. Der Audi-Fahrer wurde durch den Unfall leicht an der Hand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand an beiden Pkw`s Totalschaden von insgesamt über 25.000 EUR.

Diversen Fahrzeugmängel bei Verkehrskontrollen

Freitagvormittag führten Polizeibeamte eine stationäre Verkehrskontrolle in der Rießner Straße in Weimar durch. Neben diversen Fahrzeugmängeln, konnten unter anderem Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt werden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen