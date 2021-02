Schwerer Auffahrunfall in Apolda

Am Mittwochnachmittag gab es einen Auffahrunfall in der Erfurter Straße in Apolda. Ein Renault und ein Opel fuhren laut Polizeiangaben gegen 15 Uhr hintereinander stadteinwärts.

Die vorausfahrende 32-jährige Fahrerin des Peugeot bremste ihr Fahrzeug ab, um einem entgegenkommenden Lkw die Einfahrt zu einem Parkplatz zu ermöglichen. Dies übersah der hinter ihr fahrende 37-jährige Opel-Fahrer und fuhr hinten auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 32-Jährige schwer verletzt und musste aufgrund der Wetterlage mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

