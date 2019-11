Hörselberg-Hainich. Ein 29-Jähriger ist mit einer Sattelzugmaschine auf der A4 bei Hörselberg-Hainich von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren. Zuvor war er am Steuer eingeschlafen.

Sekundenschlaf mit Folgen: Lastwagenfahrer fährt auf A4 im Wartburgkreis in Böschung

Ein Lastwagenfahrer ist am Montagmorgen am Steuer seines Sattelzugs kurz eingeschlafen und auf der A4 bei Hörselberg-Hainich in eine Böschung gefahren. Der 29-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer gab später zu, am Lenkrad kurz eingenickt zu sein. Anschließend kam der Laster von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Wildzaun. Der Auflieger des Sattelzugs kippte letztlich um.

Der Fahrer war Richtung Dresden unterwegs. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

