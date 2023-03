Teddy verloren: Niedlicher Fahndungsaufruf der Sondershäuser Polizei

Der kleine weiße Teddy vermisst seinen Kuschelfreund. Er kann bei der Polizei in Sondershausen abgeholt werden.

Oberspier. Die Polizei in Sondershausen sucht die Besitzer eines Kuscheltieres. Beamte hatten den weißen Teddy in Oberspier entdeckt und in ihre Obhut genommen.

Mit einem Fahndungsaufruf sucht die Sondershäuser Polizei den oder die Besitzerin eines weißen Teddybären. Laut Meldung wurde das Kuscheltier am Sonntag in Oberspier am Possenweg nahe der Bundesstraße 4 entdeckt.

Weil der kleine Teddy bis zum späten Abend umsonst gewartet hatte, nahmen ihn zwei Polizisten mit. Natürlich gab es für den Teddy eine Tour im Streifenwagen und jede Menge spannende Polizeigeschichten. „Ich würde dir gern von meinen Abenteuern mit den Polizisten erzählen, wenn du mich abholst“, heißt es in der Meldung der Beamten.

Das weiße Kuscheltier kann in der Polizeiinspektion Kyffhäuser in Sondershausen abgeholt werden.

