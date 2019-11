Unbekannte sind in den Jugendklub in Apolda eingebrochen (Symbolfoto).

Apolda. Gewaltsam sind Unbekannte am Wochenende in den Jugendklub in Apolda eingebrochen. Die Täter hatten es unter anderem auf Spielekonsolen abgesehen.

Unbekannte brechen in Apoldaer Jugendklub ein

Unbekannte sind am Wochenende in den Jugendklub in der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda eingebrochen. Die Täter hätten die Eingangstür gewaltsam geöffnet und die Räume durchwühlt, teilt die Polizei am Montag mit.

Die Täter entwendeten mehrere Spielekonsolen, einen Fernseher und Bargeld. Der Gesamtwert beträgt rund 2000 Euro. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

