In Apolda wurde Montagabend eine E-Sccoter-Fahrerin mit einer Bierflasche beworfen. (Symbolfoto)

Unbekannter wirft in Apolda Glasflasche auf 30-jährige Fahrerin eines E-Scooters

Apolda. Glassplitter trafen Montagabend in Apolda die 30-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Der unbekannte Werfer der Bierflasche ist flüchtig.

Einen Schock muss am Montagabend eine 30-jährige Frau in Apolda erlebt haben. Glassplitter trafen sie laut Angaben der Polizei als sie gegen 23 Uhr auf der Erfurter Straße in Richtung Goethebrücke mit ihrem E-Scooter unterwegs war.

Die Splitter gehörten zur Bierflasche eines unbekannten Mannes, welche er extra für den Wurf leerte. Da der Unbekannte die Frau aber knapp verfehlte, blieb sie trotz der Splitter unverletzt.

Der Täter verschwand in unbekannte Richtung. Es handelt sich um eine circa 1,65 Meter große, westeuropäisch aussehende, männliche Person mit einer schwarzen Lederjacke und senkrechten gelben Streifen. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Landespolizeiinspektion Jena melden.

